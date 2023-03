McDonald’s dient aanvraag tot omgevingsvergunning in bij gemeente Ingelmunster

Komt er een McDonald’s in de Oostrozebekestraat 168 in Ingelmunster? Aanvrager LKM Advies uit Antwerpen en exploitant McDonald’s Restaurants met adres in Mechelen dienden een aanvraag in tot een omgevingsvergunning bij de gemeente Ingelmunster.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein in de Oostrozebekestraat 168 in Ingelmunster, waar er jaren geleden nog een paardenmanège was. Het gaat om een aanvraag voor de exploitatie van een nieuw restaurant met snelservice, bijhorende parking met groenaanleg, hoogspanningscabine en sorteerlokaal.

De aanvraag bij de dienst grondgebied kan je bekijken tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van vrijdag 17 maart tot en met zaterdag 15 april 2023. Bezwaren of opmerkingen rond deze aanvraag dienen schriftelijk te worden overgemaakt bij het college van burgemeester en schepenen of via www.omgevingsloket.be, en dit voor het einde van het openbaar onderzoek.