Max&Lou verhuist van Torhout naar Lichtervelde: “Ik heb passie voor mode”

Max&Lou is een naaiatelier dat workshops voorziet voor volwassenen en tieners, kinderkampen organiseert in de vakanties en communie- en feestkleren op maat maakt. Tot voor kort zat Max&Lou in de Ieperse Heerweg in Torhout, maar is nu verhuisd naar een pop-up in de Statieplaats 24 in Lichtervelde.

Ine Maenhout startte in 2018 met Max&Lou. “De naam komt van mijn twee zonen Maxim (8) en Louis (10). De liefde voor het naaien heb ik meegekregen van mijn moeder, Dorine Allemeersch, die mij soms helpt bij workshops of retouches. In het middelbaar onderwijs volgde ik mode en creatie in de Maricolen in Brugge, daarna een specialisatiejaar en nog twee jaar bij Syntra West. Ik heb van mijn hobby mijn job gemaakt.”

“Eerst ben ik begonnen in bijberoep, naast mijn baan patroontekenen in een bedrijf in Brugge, Autruche. Intussen is Max&Lou mijn hoofdberoep geworden en werk ik nu en dan nog freelance voor Autruche. In 2019 heb ik de eerste kampen gegeven. Ik ben verhuisd van Torhout naar hier, en zo’n 80 procent van mijn cliënteel is mij gevolgd. Intussen heb ik nieuwe klanten uit Lichtervelde zelf en omstreken. Max&Lou is gegroeid uit een passie voor mode.”

Communiekleren en workshops

“Alles is begonnen met het naaien van communiekleren”, vertelt Ine. “Ik maak heel graag mooie kleedjes voor meisjes, maar ik heb zelf twee zonen dus naaide ik er voor mijn twee nichtjes. Intussen zijn die tieners geworden. Voor hen kan ik dus geen kleedjes meer maken en verder zijn er geen meisjes in de familie. Daarom ben ik met Max&Lou gestart.”

Volwassenen en tieners kunnen bij Max&Lou workshops volgen. “De workshops voor volwassenen zijn elke dinsdag en donderdagavond om de twee weken. De tieners komen om de twee weken op zaterdagvoormiddag. Tieners kunnen starten vanaf het vijfde leerjaar. Ik werk met een tienbeurtenkaart, zodat iedereen het hele jaar door kan aansluiten.”

“In de workshops maakt iedereen wat men zelf wil. Er is geen opgelegd thema”

In de workshops maakt iedereen wat men zelf wil. “Er is geen opgelegd thema. Iedereen kiest wat ze willen maken, ook de tieners. Ze brengen hun eigen stof en naaigaren mee, bij Stael in de Zuidstraat in Torhout krijgen ze korting als ze hier workshops volgen. Ik heb niet van alle kleuren naaigaren liggen. Een naaimachine kunnen ze van hier gebruiken, anders is dat iedere keer een hele verhuis.”

“In de groep zit een grote verscheidenheid: de ene kan al zeer goed naaien, de andere is een beginneling. De ervaren naaisters komen voor de babbel en de koffie, om onder de mensen te zijn. Maar ook om patronen uit te wisselen en ideeën op te doen. Sommigen komen er niet toe om thuis te naaien, maar hier lukt dat dan wel. Zo is er iemand die heel goed kan naaien en toch op dinsdag de hele dag komt.”

Kinderkampen

Kinderen vanaf het tweede leerjaar kunnen in de vakanties naaikampen volgen. “Elke vakantie zijn er kampen. In de korte vakanties is dat meestal twee of drie dagen, in de zomervakantie is dat wat langer. Kampen van enkele dagen zijn ideaal voor de kinderen om te weten of ze het graag doen of niet. Als afsluiter in de grote vakantie is er ook het fashion kamp, waar kinderen hun zelfgemaakte kleren kunnen showen. In de vakanties werk ik wel met thema’s, zoals bijvoorbeeld het thema op stap waarbij we een rugzak, koeltas of zomerpetje maken.”

“In de volgende herfstvakantie naaien we de eerste twee dagen een zitzak en de laatste twee dagen een sweater.” Het kamp start om 9 uur en eindigt om 16 uur. “Iedereen mag eens binnenspringen om meer inlichtingen te krijgen. Op woensdag ben ik hier altijd aanwezig”, besluit Ine.

(Jenka Watteny/KD)

Op Facebook en op de website staat alle informatie over de kampen. Ine doet ook retouches. Info: www.maxlou.be