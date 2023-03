Maxine als podoloog van start: “De enige in Staden”

Maxine Pype (22) startte begin deze maand als podoloog. Maxine is daarmee de enige podoloog die Staden rijk is.

“Ik studeerde in juni 2021 af als bachelor in de podologie aan de Arteveldehogeschool in Gent”, vertelt Maxine. “Ik startte eerst in een praktijk waar ik enkel op vrijdag aan de slag was. Sinds vorig jaar ben ik aan het werk in podologiepraktijk Footlab in Loppem. Je kan me er 2 dagen per week vinden. De overige dagen werk ik in Staden. Ik heb sinds 6 februari mijn eigen podologiepraktijk bij Kiné@Motion, de kinesitherapiepraktijk van Janne Vermeulen.”

“Je kan bij mij terecht voor podologische voetververzorging”, legt Maxine uit. “Concreet betekent dat verzorging van de huid en de nagels zoals bijvoorbeeld eeltverzorging, ingroeinagels en kalknagels. Ik sta ook in voor voetverzorging bij diabetespatiënten en bij kankerpatiënten. Ook voor de analyse of je al dan niet steunzolen nodig hebt kan je een beroep op mij doen. Dat gebeurt via een volledig onderzoek dat ook een stap- en loopanalyse inhoudt.”

Plannen

“Janne heeft overigens plannen voor een multidisciplinaire groepspraktijk”, weet Maxine. “Die zou in augustus van start gaan in de Bruggestraat 34. Ik zou er alvast als podologe samen met een aantal kinesisten aan de slag kunnen.” Je vindt Podoloog Maxine Pype in de Diksmuidestraat 36 waar ze samen met kinesitherapiepraktijk Kine@Motion huist. Maxine werkt er op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 20 uur en dit enkel op afspraak. Een afspraak maken kan via het onlinesysteem op de website kineatmotion.be, via podoloogmaxine@gmail.com, via Facebook en Instagram, via 0471 22 08 48 of via WhatsApp. (BCH)