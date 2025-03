Maxim (26) leidt nu een groot cateringbedrijf… maar jij kan de foodtruck huren waarmee het allemaal begon

Maxim Van Eenaeme van Maximogusto uit Roeselare verhuurt nu ook de pizzafoodtruck waarmee hij twee jaar geleden zijn cateringbedrijf opstartte. “Op die manier kan ik ook andere jongeren warm maken om lekker eten te maken.”

Roeselarenaar Maxim Van Eenaeme (26) studeerde vroeger aan de hotelschool in Koksijde. “Met het plan om binnen de horeca aan de slag te gaan, maar uiteindelijk startte ik een vapeshop op.” Maxim zou uiteindelijk zo’n vijf jaar de winkel langs de Noordstraat runnen. “De wetgeving maakte het echter erg moeilijk.” Gelukkig bracht een reis naar Italië Maxim terug naar zijn grote geliefde: de passie voor lekker eten. “Ik kreeg er de kans om met een foodtruck mee te gaan naar enkele evenementen. Het betekende het begin van Maximogusto.” Maxim kreeg de foodtruck mee naar België en startte met het bakken van pizza’s. “Na één evenementje volgde een tweede, een derde. De bal ging aan het rollen. Inmiddels hebben we ook meerdere foodtrucks.”

Grote groei

Maximogusto groeide inmiddels uit tot een volwaardig cateringbedrijf. “Vorig jaar hadden we 180 evenementen.” Deze zomer verzorgt Maxim onder andere de catering in pop-up Den Hof in Sint-Eloois-Winkel. “Het is zot hoe alles op één jaar tijd gegroeid is.”

Ook de foodtruck waarmee Maxim begon maakt nog altijd deel uit van het verhaal. “Maar voortaan kunnen mensen die ook huren, met alle ingrediënten om lekkere pizza’s te maken. Op die manier wil ik ook andere jongeren warm maken om lekker eten te maken.”

Wie dat wenst, kan de foodtruck wel nog altijd met een medewerker van Maxim huren. “Per kwartaal organiseer ik telkens een opleiding voor enthousiaste mensen die dromen van een job binnen de horeca. Ik hoop dat de komende jaren verder uit te bouwen tot de Maximogusto Academy.”