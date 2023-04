Maxicon uit Roeselare trekt op pad voor een persoonlijke sollicitatie aan huis: “Zo besparen kandidaten zowel tijd als benzine”

Dat het leven op vandaag duur is, kan niemand ontkennen. Boodschappen, brandstof, energie, alle prijzen swingen de pan uit. Om het leven van de werkzoekende iets makkelijker te maken, zocht en vond Maxicon de oplossing. Met een busje trekken ze op pad naar de kandidaten voor een persoonlijke sollicitatie.

Maxicon is gespecialiseerd in projectsourcing van technisch talent. Om de vraag van hun klanten te beantwoorden, moeten zij op zoek naar de unieke witte raven die vandaag zo fel begeerd zijn op de arbeidsmarkt. “Dat vraagt om een originele en persoonlijke aanpak. Op 22 en 29 april trekken we op pad doorheen West- en Oost-Vlaanderen naar de kandidaten in plaats van andersom”, klinkt het.

Besparen in dure tijden

Niet alleen een persoonlijke aanpak, ook het dure leven is één van de aanleidingen van het idee. “Er is nu eenmaal veel keuze op de arbeidsmarkt waardoor werkzoekenden veel tijd investeren om langs te gaan bij bedrijven. Vaak is het ook moeilijk om een afspraak te maken buiten de werkuren voor wie nog aan het werk is. Door de actie besparen de kandidaten zowel tijd als benzine, twee vliegen in één klap”, besluiten ze bij Maxicon.