“Maurice zou trots zijn”: familiale fietsenzaak Minne Sport bleef zich heruitvinden en heeft nu reden tot vieren

Van een oude schuur in een Langemarks gehucht naar een bloeiende winkel op een stedelijk industrieterrein in Ieper: weinig fietsenzaken kunnen uitpakken met een familiaal en folkloristisch verhaal als Minne Sport. De derde generatie mag nu een jubileum vieren en houdt een speciale opendeuractie in Ieper. Een portret van een fietsfamilie, die zich doorheen 77 jaar bleef heruitvinden.

In het laaggelegen Langemarks gehucht Blatezak, waar volgens de overlevering elke herfst blaadjes samen waaiden, begon ene Maurice Minne vlak na de Tweede Wereldoorlog met de verkoop van fietsen. “In een oude schuur van de ouderlijke hoeve”, vertelt zoon Rik (64). “In het eerste jaar verkocht hij honderd fietsen. Dat was veel voor die tijd.”

Dat Maurice zelf de volkssport van Vlaanderen beoefende, hielp ongetwijfeld bij de verkoop. Iets wat later ook wielrenners als Eddy Merckx en Niels Albert ondervonden. Maar Maurice kon nooit een volwaardige carrière als beroepsrenner uitbouwen.

“Hij viel tijdens een editie van Gent-Wevelgem en brak zijn knieschijf, waardoor hij slechts twee jaar beroepsrenner was”, weet Rik. “Maurice richtte zich op de uitbating van zijn fietsenzaak, terwijl hij koerste bij de onafhankelijken. In die categorie won hij nog twee keer de Ronde van Vlaanderen.”

Bromfietsen

Maurice verhuisde zijn handel van de oude schuur naar een pand op het Langemarkse ‘Zwienemarktje’. De focus verschoof een tijdje naar bromfietsen en er kwam een omnishop en tankstation. “In de winter verkochten we grasmaaiers, omdat het dan ijzig kalm was in onze fietsherstelplaats”, herinnert Rik zich.

Om Minne Sport klaar te stomen voor de derde generatie trad de familie vorig decennium voor het eerst buiten de gemeentegrenzen. “Wat gaan jullie doen op een industriezone? Die vraag werd ons vaak gesteld, toen de verhuisplannen richting Ieper bekend raakten”, lacht Koen (39), de kleinzoon van Maurice. “We openden op 13 maart 2013, maar het begon plots hevig te sneeuwen. Met man en macht probeerden we de parking sneeuwvrij te krijgen en onder grote doeken werd de laatste hand gelegd aan de oprit. Ondanks de barre werkomstandigheden van toen, houdt alles goed stand.”

Koen en zijn vrouw Julie vieren nu hun tienjarig jubileum op de Ieperse industriezone. “Winkels langs grotere invalswegen en op industrieterreinen, dat was al even een trend in andere steden”, vertelt Koen. “Op dat vlak kwam onze streek wat achter. Onze verhuis was een berekende gok, maar zelfs onze stoutste dromen werden overtroffen.”

Elektrische fietsen

De zaak werd in 2018 uitgeroepen tot beste fietswinkel van België en Nederland en breidde uit op de industriezone. “Na 10 jaar werken we in een andere wereld. Werkelijk alles wordt elektrisch, zelfs een gewone stadsfiets is nog amper verkocht. Naast een toertje aan zee en ritje op de koersfiets wordt de fiets alsmaar meer gebruikt voor gewone mobiliteit en woon-werkverkeer. Ons bereik is ook gegroeid: van de kerktoren tot de kust, Kortrijk en Noord-Frankrijk. Met een tiental medewerkers kunnen we het voorlopig bolwerken, met de ambitie om top te blijven in wat we nu doen. Aan een volgende verhuis of schaalvergroting denken we niet.”

Eind vorig jaar werd het vorige pand aan de Langemarkse Zwijnemarkt gesloopt, maar de herinneringen blijven vereeuwigd in de Ieperse vestiging. Zoals de historische foto’s van Maurice, die in 1985 overleed. “Hij zou nu 97 zijn, en bijzonder trots”, besluit de familie.

Minne Sport opent 10 dagen na elkaar de deuren en houdt speciale acties tot en met 18 maart. (TP)