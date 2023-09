Matthys Wines uit Brugge viert zijn dertigste verjaardag

Matthys Wines langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries viert zijn dertigste verjaardag. Zoon Nick Matthys (27) leidt voortaan samen met zijn vader Frank Matthys (59) dit Brugs bedrijf, dat gespecialiseerd is in zowel Europese als overzeese wijnen.

“Midden september 1993 opende ik mijn wijnwinkel”, vertelt Frank Matthys. Deze master in de handels- en financiële wetenschappen werkte bij Beaulieu, glasfabrikant Saint Gobain en de Britse chemiereus ICI, vooraleer zijn eigen zaak op te starten.

Droom

“Dertig jaar geleden vielen de puzzelstukjes samen: ik droomde van een eigen onderneming, er kwam een handelspand vrij in Sint-Andries én ik zocht een nichemarkt. Toen dronken de Belgen voor 85 procent Bordeaux-wijnen, je had enkel goedkope Spaanse en Italiaanse wijnen in de supermarkt. Ik volgde een wijnopleiding en stortte mij op wijnen van andere oorsprong. Mijn faxen naar ambassades kregen gehoor: Chileense en Oost-Europese wijnboeren hadden hier geen afnemers.”

Zwarte sneeuw

“In het begin kochten familie en vrienden enkele flesjes, maar daarmee kun je als handelaar niet overleven. De eerste zes maanden zag ik zwarte sneeuw, ik heb gerenommeerde restaurants uit de regio gecontacteerd om hen warm te maken voor ons assortiment.”

“Dé grote sprong voorwaarts was een wijnproeverij van VTB/VAB in Ter Groene Poorte in 1995. Met onze Chileense wijn van 6,25 euro behaalden we de zevende plaats in een wedstrijd met honderden inzendingen. Nadien kon ik de bestellingen niet meer bijhouden. In dertig jaar tijd is onze zaak organisch gegroeid.”

“We bieden nu een eclectisch aanbod van wijnen uit 35 landen, zelfs van een vrouwelijke vigneron uit Japan, aan en hebben drie medewerkers in dienst. De meeste wijndomeinen heb ik zelf bezocht. Door de klimaatopwarming heb je nu al lekkere Engelse schuimwijn! De helft van onze klanten zijn horecazaken. Sinds corona is onze online verkoop enorm toegenomen. Zelfs Franse wijnwinkels bestellen bij ons.”

CO2-neutraal

Zoon Nick Matthys, master in de handelswetenschappen, deed twee jaar internationale ervaring op als financieel manager bij de groep Jan De Nul in Dubai en Bangladesh en leidt voortaan mee de wijnhandel.

Hij volgde de Wine & Spirit Education Trust-opleiding om zijn wijnkennis te verhogen: “Onze wijnhandel draagt sinds 2018 het waardemerk CO2-neutraal, omdat we onze beperkte uitstoot financieel compenseren door bij te dragen aan de herbebossing van het Amazonewoud.”

Dertig jaar Matthys Wines wordt gevierd met degustaties op 21, 22, 28 en 29 oktober.