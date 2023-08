Matchmaker Ineke (36) start nu ook met bootcamp voor mensen met liefdesverdriet: “Wel niet de bedoeling om er een ‘bleitfeest’ van te maken”

Ineke Anckaert (36), de matchmaker die in februari haar eigen relatiebureau opstartte, gaat haar aanbod uitbreiden met coachings om mensen die een relatiebreuk doorstaan hebben te ondersteunen tijdens hun verwerkingsproces. “Er was nog geen aanbod voor mensen die door een liefdesbreuk gaan, maar als matchmaker merkte ik wel dat daar een grote nood aan is”, klinkt het.

Ineke Anckaert (36) startte in februari van dit jaar haar eigen relatiebureau Alles is liefde op, waarmee ze singles begeleidt in hun zoektocht naar de liefde. “Het ging als een trein”, vertelt Ineke trots. “Mensen zijn het duidelijk beu om doelloos te blijven swipen op online datingapps. Het is een soort bezigheidstherapie geworden, waardoor de kwalitatieve partners moeilijk te vinden zijn.”

Ondertussen zijn er al meer dan 750 mensen aangesloten bij het matchmakingbedrijf van Ineke en heeft ze al meerdere koppels succesvol kunnen samenbrengen. Al gaat dat niet altijd even gemakkelijk. “Heel wat mensen die mij contacteren zitten nog met een grote hoeveelheid bagage die ze meenemen uit vorige relaties”, zegt Ineke. “Ze zijn daarom nog niet klaar voor een nieuwe relatie. Daardoor weiger ik ze ook als klanten, omdat ik weet dat alle pogingen toch in het ijle zullen belanden.”

Verwerkingsproces

Om al die mensen toch te kunnen begeleiden in hun zoektocht naar de liefde, zette Ineke daarom een nieuw coachingstraject op poten. “Ik ben me gaan verdiepen in de psychologie van een gebroken hart en het hele rouwproces dat daarbij komt kijken”, zegt Ineke. “Ik merkte dat er nergens aanbod was voor mensen die door een liefdesbreuk gaan, dus heb ik zelf een coachingtraject uitgewerkt, dat mensen moet helpen om hun relatiebreuken te verwerken.”

Tijdens het coachingtraject gaat Ineke samen met psychologe en sexuologe Ellis Tryssesoone en life coach Charlotte De Jaeghere naar de kern van het verdriet, om hen zo tools en handvaten aan te reiken om mee te nemen naar volgende relaties. “Door middel van een intensieve bootcamp van vier dagen of een online traject verspreid over drie maanden, bieden we mensen inzicht in bepaalde patronen in hun gedrag en proberen we om hun verdriet een plaats te geven.”

Bootcamp

Het belang van zo’n verwerkingsproces is volgens de matchmaker niet te onderschatten. “Het rouwproces na een relatiebreuk is vaak nog een stuk moeilijker, omdat die persoon ervoor gekozen heeft om je te verlaten, wat niet het geval is bij een overlijden”, legt Ineke uit. “Dit kan enorme littekens achterlaten, die een persoon zal blijven meenemen in volgende relaties wanneer die niet op een adequate manier worden behandeld.”

Ook Ineke zelf botste tijdens haar opleiding op patronen die ze meedroeg uit vorige relaties. “Het is wel confronterend”, zegt ze. “Het is ook heel emotioneel, al hebben we niet de bedoeling om er een ‘bleitfeest’ van te maken. We willen de blik echt op de toekomst richten en mensen handvaten aanbieden om vooruit te kunnen, om zo in de toekomst terug succesvolle relaties aan te gaan.”

De bootcamp en het online coachingtraject worden in de herfst officieel gelanceerd. Wie dat wil, kan na het traject nog terecht bij Ineke of de andere experten voor een persoonlijk vervolgtraject. (CS)