Massimo Deknudt runt Vastgoed Deknudt

Massimo Deknudt is zaakvoerder van Deknudt vastgoed. In zijn immobiliënkantoor kan je terecht voor verkoop, verhuur en schatting van panden. “Van generatie tot generatie, een betrouwbare en vaste waarde in Deerlijk en omstreken.”

24/7 bereikbaar

Massimo Deknudt (38) stamt uit een hechte zelfstandige familie uit Deerlijk. “Van jongs af aan heb ik de waarden van respect, eerlijkheid en integriteit meegekregen van mijn ouders en grootouders”, start Massimo zijn verhaal. “Die waarden vormen de fundamentele basis van mijn aanpak en zijn het DNA van Deknudt Vastgoed. Ik behaalde in 2008 mijn master in Finance & Risk Management en ben sinds 2011 erkend makelaar. Met 13 jaar ervaring in de vastgoedsector ken ik zowat alle facetten in de vastgoedwereld als mijn broekzak. Ik ben 24/7 bereikbaar en werk met passie en doelgerichtheid om de wensen van mijn klanten te vervullen. Met mijn klantgerichte mentaliteit, persoonlijke aanpak, sterke interesse in het vastgoed, de combinatie van kennis en humor en dankzij mijn groot netwerk probeer ik zorgvuldig de match te creëren tussen elke eigendom en de geschikte koper of huurder. Voor mij is het pas werkelijk geslaagd als de klant echt geholpen werd, zijn vooropgestelde verwachtingen en wensen gerealiseerd werden en achteraf met een tevreden en voldaan gevoel kan terugblikken op onze samenwerking. De vele positieve commentaren laten vermoeden dat we niet slecht bezig zijn…”

Gratis schatting

“Waarmee ik mij onderscheid van andere immokantoren? De schatting is gratis. De vraagprijs van een eigendom bepalen, is geen exacte wetenschap. Een marktconforme schatting is wel de basis om een eigendom correct in de markt te brengen. Een te hoge vraagprijs kan kandidaat-kopers afschrikken. Een te lage prijs is een gemiste kans voor de verkopers. Het is van cruciaal belang om correcte marktconforme schattingen te hanteren. Eerlijke aanpak loont. Ik probeer er ook voor te zorgen dat alles naar wens verloopt, zodat er geen vervelende verrassingen opduiken. We hebben een helder verkoopproces, inclusief gestructureerd stappenplan: van een vrijblijvend intakegesprek, het bespreken van de strategie en het samenstellen van het dossier tot het online gaan en service en zorg na verkoop. We beogen een langetermijnrelatie met de klant en gaan resoluut voor glasheldere communicatie, transparantie en eerlijkheid.” (DRD)

Info: Massimo Deknudt, 0497 63 61 61, www.deknudtvastgoed.be en info@deknudtvastgoed.be.