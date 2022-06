Massaal protest tegen komst bedrijventerrein in Zonnebeke

Al meer dan 220 mensen tekenden de petitie tegen de komst van een bedrijventerrein tussen de Ieperstraat en het Boudewijpark in Zonnebeke.

De provincie vindt het belangrijk dat elk nieuw te realiseren bedrijventerrein ondersteund wordt door de gemeente. Er werd, volgens de provincie, intensief overlegd met elke gemeente over haar eigen lokale visie op bedrijvigheid.

De provincie wil enkel bedrijventerreinen op het grondgebied van de gemeenten realiseren indien dit expliciet werd voorgesteld door de schepencolleges van de gemeenten. De weerhouden voorstellen vormen de startnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan subregio Ieper.

Onbegrijpelijk

Volgens de provinciale infobrochure waren er 4 voorstellen voor Zonnebeke waarvan er 1 werd weerhouden. Dit situeert zich in, de Tresorierstraat en vlakbij de Lotegatstraat, Briekestraat en Ieperstraat. Het terrein zou een oppervlakte hebben van een vijftien hectare. De bewoners van het Boudewijnpark en andere straten vinden de locatie onbegrijpelijk.

“We zijn niet tegen industrie, maar wel tegen industrie op de verkeerde plaats. Het terrein komt vlak bij onze wijk het Boudewijnpark en dat zal zeker zorgen voor lawaai -, geur – en verkeershinder. We zijn een petitie gestart en die loopt als een trein. We hebben al meer dan 220 handtekeningen en er komen er nog elke dag bij”, klinkt het bij de bewoners.

Meer overstromingen

“Ook de kans op overstromingen zal stijgen want de zone komt in watergevoelig gebied. In het verleden zijn hier al serieuze overstromingen geweest. Daarbij komt nog dat het druk bezocht OC ’t Zonnerad in de nabijheid komt van het terrein wat een bijkomend gevaar is.”

De bewoners worden gesteund door oppositiepartij N-VA. “ Het rustig wonen van de buurtbewoners wordt gestoord door de aanleg. Tijdens het infomoment dacht men er aan een nieuwe weg aan te leggen naar de Briekestraat. Die snijdt zelfs open landschap aan dat niet afgebakend is als mogelijke industriezone. Het is duidelijk dat in een volgende fase het gehele open landschap aan de Briekestraat verloren zou gaan en het mooie zicht op de dorpskern getransformeerd zal worden naar een zicht op een industrieterrein bij het binnenkomen van Zonnebeke”, aldus Koen Descheemaeker N-VA.

Goedgekeurd maar niet tevreden

In een gesprek stelden burgemeester Sioen en schepen Johan Demonie(#team) ook niet tevreden te zijn met het provinciale voorstel, niettegenstaande de notulen van het college aantonen dat de locatie unaniem werd goedgekeurd.

“Ons voorstel was verder van het woongebied en dat werd niet weerhouden”, aldus de burgemeester. Voor de buurtbewoners maakt het niet uit. “ We blijven strijden en we blijven druk zetten tegen dit onbegrijpelijk plan. Het gaat om onze levensvreugde en gezondheid. We laten ons niet zomaar doen.”

Petities kunnen aangevraagd en binnengebracht worden in Boudewijnpark 120 en Lotegatstraat 8

(NVZ)