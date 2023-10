Mascotte Cook&Meat straalt weer

Het varkentje van Cook&Meat staat weer te stralen aan de voordeur van de slagerij-traiteurzaak op het pleintje Den Dries. “Eind juni werd onze mascotte ‘s nachts gestolen door enkele onverlaten”, zegt zaakvoerster Daphne De Paepe. “Ze vernielden het varkentje en hadden het lef om het in die gehavende staat terug te zetten. Het is een cadeau van de opening en heeft daardoor een bijzondere waarde. Het was een grote teleurstelling voor de kindjes die met mama en papa, oma en opa meekwamen om boodschappen. Maar het varkentje is terug en straalt in alle glorie. Met oprechte dank aan Marc Verbeke, die het gipsen beeld in de oorspronkelijke staat herstelde.” (DRD/foto DRD)