Marta en Tomasz openen Pools-Belgische bakkerij in Hooglede: “Klassiek Belgisch brood en Poolse specialiteiten”

Nog geen maand nadat bakker Jan Logghe en zijn vrouw Els Vandamme de deuren sloten van Bakkerij Jan in de Delaeystraat heeft Sint-Jozef De Geite opnieuw een warme bakker. Marta (46) en Tomasz (38) Czyżowicz zijn voortaan de gezichten van Bakkerij Jan. Samen met hun kinderen Emilia (19) en Jan (10) vond het Poolse koppel een nieuwe thuis in Hooglede.

Lang hebben de inwoners van De Geite het niet zonder bakker moeten stellen. Oorspronkelijk waren Marta en Tomasz zelfs van plan om op 14 december, op amper een week na het afscheid van Jan en Els, de bakkerij te heropenen. Al bleek dat iets te ambitieus. “De verhuis had wat meer voeten in de aarde dan verwacht”, geeft Marta toe.

Het gezin verhuisde acht jaar geleden van Polen naar België. Tot voor kort woonden ze in het kleine Baliebrugge bij Ruddervoorde. “Uiteindelijk zijn we op 24 december open gegaan. We werden hier hartelijk verwelkomd en kregen zelfs enkele kaartjes van de klanten. We staan nog maar aan het begin van ons verhaal, maar veel mensen vertellen ons dat het brood lekker is.”

Słodki Stół

Voorlopig ligt er louter klassiek Belgisch brood in de rekken, al zijn Marta en Tomacz van plan om op termijn ook wat Poolse specialiteiten te introduceren. “In Polen zijn seizoensgebonden taartjes en zoetigheden heel populair”, zegt Marta.

“Zo willen we hier straks een Słodki Stół aanbieden. Dat is een soort buffettafel met zoetigheid, desserts en gebakjes, die vaak bij pakweg communies of babyborrels gebruikt wordt. Ook ponchki zal je hier op termijn kunnen vinden. Die lijken een beetje op jullie boules de berlin. Nog typisch voor Polen is zuurdesemroggebrood. Daar gaat Tomasz werk van maken.”

Tomasz en Marta namen alle materialen en recepten van Jan Logghe over, terwijl ook de naam Bakkerij Jan behouden blijft. “Dat is toeval”, legt dochter Emilia uit. Ze spreekt prima Nederlands en helpt wat met vertalen.

“Mijn ouders dromen al vijf jaar van een eigen bakkerij. Mijn moeder houdt al haar hele leven van taartjes bakken en zoetigheden maken, terwijl mijn vader de voorbije jaren een bakkersopleiding volgde en heel wat ervaring opdeed in de sector. Met de bakkerij combineren ze hun twee passies. Het is trouwens niet zo dat ze de oude naam zomaar overgenomen hebben. Dat de zaak naar mijn kleine broertje Jan vernoemd zou worden lag vijf jaar geleden al vast. Had deze bakkerij een andere naam gehad, dan was het sowieso Bakkerij Jan geworden. Maar het toeval wil dat de bakkerij die naam al had, wat uiteraard mooi meegenomen is.”

Beste van twee werelden

Om die Poolse specialiteiten te proeven is nog wat geduld nodig. “De laatste weken van 2024 waren heel erg hectisch omwille van de verhuis. We zijn heel bewust van start gegaan met Belgisch brood. Inmiddels is alles wat op z’n plooi aan het vallen en gaandeweg willen we het assortiment uitbreiden. Zodat je hier straks het beste wat Polen én Vlaanderen te bieden hebben zal kunnen vinden.”

Of er naast de keuken ook een verschil is tussen Belgen en Polen qua karakter? “Misschien dat een Belg meer een levensgenieter is. Belgen zijn veel minder gejaagd dan Polen. Dat is iets dat ons meteen is opgevallen toen we hier kwamen wonen. Er is hier meer rust.”