Marrit Taelman verkoopt interieurobjecten in haar pop-up: “Kunst en interieurdesign in een bijzondere setting”

Nog tot 29 december kan je in de Christmaspop-up van Marrit Taelman terecht voor betaalbare, unieke interieurobjecten. “Al van kindsbeen af ben ik gebeten door interieur”, aldus Marrit.

Marrit Taelman, studente interieurvormgeving aan KASK in Gent is gepassioneerd door alles wat met interieur te maken heeft. “Gedurende mijn studie ben ik steeds meer gaan inzien hoe een interieur niet altijd grote veranderingen hoeft te ondergaan om een frisse, nieuwe uitstraling te krijgen”, vertelt de 19-jarige Zultse. “Met slechts een klein object kan je de sfeer van een ruimte compleet veranderen. Deze passie voor het creëren van bijzondere interieurs, zelfs met subtiele details, heeft me ertoe gebracht om M.ono by Marrit Taelman op te richten.”

Persoonlijk tintje

“M.ono is ontstaan uit mijn wens om betaalbare, unieke interieurobjecten aan te bieden die niet massaal beschikbaar zijn in de grote winkelketens. Mijn focus ligt op het kiezen van collecties die een interieur kunnen verrijken en een persoonlijk tintje geven, zonder dat ze de prijs van designmeubelen bereiken. Ik heb mijn objecten gekozen op een interieurbeurs in Parijs. Ik wil eerst graag alles eens zien.”

“Deze objecten zijn het hele jaar door beschikbaar via mijn webshop, maar voor de wintermaanden heb ik besloten om een Christmas pop-up te openen in de Stormestraat 85, die loopt tot en met 29 december. De pop-up is geopend op zaterdag van 9 uur tot 18 uur en zondag van 14 uur tot 18 uur, in lijn met de koopzondagen die in Waregem starten. Dit is mijn eerste stap om M.ono verder bekendheid te geven en mensen de kans te bieden mijn zorgvuldig geselecteerde collecties in een fysieke ruimte te ervaren.”

Visie delen

“Voor mij is dit een examenloze periode waar ik iets wilde ondernemen. In deze pop-up werk ik samen met Denis de Gloire, een bekende kunstenaar, waardoor bezoekers niet alleen unieke interieurdesigns kunnen ontdekken, maar ook kunst kunnen beleven in een bijzondere en inspirerende setting”, aldus nog Marrit.

Met de pop-up wil ik niet alleen M.ono verder laten groeien, maar ook het lokale ondernemerschap in Waregem stimuleren en ondersteunen. Het is voor mij een kans om mijn visie op interieur en kunst te delen, en om mensen een alternatief te bieden voor de standaard winkelketens. Na 29 december, en ook nu trouwens, kan je terecht op mijn website www.mono-interior.be”, besluit Marrit Taelman.