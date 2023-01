Marker zorgt ervoor dat Vinster letterlijk & figuurlijk blijft plakken

Marker neemt alle beletteringsactiviteiten over van het Ledegemse Vinster. Dit kadert in de verdere toekomstplannen en groei van marker, het signing bedrijf dat enkele maanden geleden ook al fusioneerde met New Neon uit Pittem.

Een krachtige overname met veelbelovende vooruitzichten. “Door deze samenwerking creëren we meer draagkracht en kunnen we nog meer bereiken in onze signing sector. Als je blijft groeien kan je natuurlijk steeds meer bieden aan je klanten en daar ben ik méér dan blij mee”, weet Frederick Cornette.

De waarden van zowel marker als Vinster zijn zeer gelijklopend: een no-nonsense & persoonlijke aanpak, met lokale verankering. Lore, bestuurder van Vinster, licht toe: “We voelen dat die nabijheid bij onze klanten één van onze sterktes is. Dat gevoel had ik dan ook meteen bij de gesprekken met marker en zo ging de bal snel aan het rollen.”

Het verhaal van Vinster startte in 2013 toen Lore en haar vader Arnold besloten om samen te gaan ondernemen. Als vader en dochter legden ze 10 jaar geleden een ferme basis voor hoe het familiebedrijf er nu uit ziet. “Ik ben blij om als 2de generatie het bedrijf verder te laten evolueren onder de vleugels van marker en ik kijk erg uit naar dit nieuwe hoofdstuk”, vertelt Lore.

2023 wordt opvallend mooi

Over goede vooruitzichten gesproken. Met de overname van Vinster en de bouw van hun nieuwe headquarter aan het Krommebeekpark kan marker 2023 nu al beschrijven als opvallend mooi.

“Wij zijn verheugd dat we de kans krijgen om verder te blijven groeien. Met deze uitbreiding versterken we onze positie in de ondernemingsstad Roeselare en héél West-Vlaanderen en groeit ons verkoopspotentieel,”, weet Frederick Vansteenkiste, “maar ook onze marker-family blijft groeien!”

Het nieuw kantoor van marker aan het Krommebeekpark zal plaats bieden voor 70 personen. Een tweevoud van hun 35-koppig team is dus één van de voornemens van marker voor het nieuwe jaar.