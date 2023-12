Marjolein Geens wordt nieuwe CEO van Forum Jobs

Marjolein Geens, sinds tien jaar commercieel directeur bij Forum Jobs, wordt de nieuwe CEO. Dat maakte het bedrijf zelf bekend via een persbericht. De aanstelling van Marjolein Geens markeert zo een nieuw hoofdstuk voor het Belgische HR-bedrijf met hoofdzetel in Roeselare.

Met deze stap bevestigt Forum Jobs haar ambitie om dé HR-partner te zijn voor bedrijven en kandidaten. Marjolein Geens, die al twaalf jaar verbonden is met Forum Jobs, neemt het roer over van de oprichter en huidige CEO, Kristof Sanders, die het bedrijf in 1997 startte.

Kristof Sanders: “Ik geef met veel vertrouwen de leiding van Forum Jobs over aan Marjolein Geens. We hebben de afgelopen jaren nauw samengewerkt en ik ben er zeker van dat zij de juiste persoon is om Forum Jobs verder te doen groeien.”

Zeer persoonlijke aanpak, ondersteund door innovatieve technologie

Marjolein Geens reageert op haar aanstelling: “Uiteraard ben ik vereerd en zeer enthousiast om de rol van CEO bij Forum Jobs op te nemen. Forum Jobs wist de afgelopen 26 jaar haar vaste plaats te verwerven in het uitgestrekte speelveld van HR-partners. Onze klanten, actief in diverse sectoren en van uiteenlopende omvang, en onze uitzendkrachten, met meer dan 90 verschillende nationaliteiten, kennen ons als een waardevolle en flexibele partner, gericht op duurzame relaties, eerder dan snelle successen.”

“Met onze zeer persoonlijke aanpak, ondersteund door innovatieve technologie, bieden we een dienstverlening die het verschil maakt. Zoeken naar gemotiveerde en getalenteerde individuen is een competitieve zoektocht. Dat was altijd zo en zal altijd zo blijven. Ontgroening en vergrijzing zijn uiteraard begrippen die we reeds lang kennen in onze dagdagelijkse realiteit. Aan ons om latent werkzoekenden, werklozen en niet-actieven – ja, ook uit het buitenland – aan te trekken en te enthousiasmeren over het belang en de meerwaarde van een job.”

“Loopbaanhuis waar iedereen welkom is”

Op elk moment in het professionele leven en voor elk talent wil Forum Jobs het loopbaanhuis zijn waar iedereen welkom is. Een eerste job, een nieuwe baan, een opleiding, een advies, … “Daarvoor lanceren we onze app die volop inzet op de communicatie en administratie in een begeleidingstraject zodat we nog meer tijd krijgen voor waardevolle persoonlijke contacten”, gaat Marjolein verder.

“Tijdens mijn loopbaan had en heb ik het voorrecht om in veel bedrijven van verschillende tailles en sectoren langs te mogen gaan. En ik zie dat er heel wat inspanningen gebeuren voor het behoud en het investeren in talent. Met Forum Jobs benadrukken we het belang van de waardering voor medewerkers. Het gaat om het creëren van aantrekkelijke werkomgevingen, kansen bieden voor groei en ontwikkeling, en het opbouwen van sterke relaties met medewerkers. Organisaties die zich onderscheiden investeren in een positieve en ondersteunende werkomgeving. Ook daarin ondersteunt Forum Jobs haar klanten.”

Groeivisie

In lijn met deze groeivisie pakt Forum Jobs ook uit met diverse initiatieven. Forum Jobs World Wide Talent brengt gericht wereldwijd talent naar de Belgische bedrijven, vanuit een concrete vraag. Internationale kandidaten worden rechtstreeks en via partner-organisaties gerekruteerd om hun talent hier aan te wenden en verder te ontplooien. De kandidaat wordt in dit traject van a tot z begeleid en de klant ontzorgd van alle praktische aspecten. Een duurzame en mensgerichte tewerkstelling staat hierbij centraal.

“Verder ben ik ook heel trots op onze Brainwave, het nieuwe opleidingscentrum van Forum Jobs in Sint-Niklaas”, vervolgt Marjolein Geens. “Het is het kloppende hart van Forum Jobs, want uitzenden is een métier die je moet leren. Leren en blijven leren, met en van elkaar, connectie maken en samen fier zijn op wat en hoe we het bij Forum Jobs doen, daar staat onze Brainwave voor. Het is in eerste instantie ons kennishuis vol inspiratie voor onze eigen medewerkers. In de toekomst zetten we onze Brainwave-deuren open voor ieder die er ook Brainwave-sessies wil volgen.”

“Forum Jobs heeft sinds zijn ontstaan, 26 jaar geleden, ook altijd sterke banden gehad met Frankrijk. We waren pioniers op het gebied van grensarbeid. De uitbreiding naar kantoren in Frankrijk zien we dan ook als een natuurlijke stap,” besluit mevrouw Geens.

De gloednieuwe CEO van Forum Jobs onderscheidt zich ook door haar unieke visie op de rol van de collega’s binnen het bedrijf. Mevrouw Geens benadrukt dat collega’s geen ‘medewerkers’ zijn, maar unieke karakters die elk hun stem en verantwoordelijkheid krijgen binnen het bedrijf. “Ik wil dat iedereen binnen Forum Jobs fier is op zijn/haar job. Ons nieuwe community-denken loopt als een rode draad door al onze kantoren en geeft een stem aan de silent en niet-zo-silent”, besluit Marjolein Geens lachend.

Opwindende toekomst

Met Marjolein Geens aan het roer is Forum Jobs klaar voor een opwindende toekomst waar innovatieve technologie de waardevolle menselijke contactmomenten versterkt tot succes. Het bedrijf blijft toegewijd aan groei, zowel op professioneel als menselijk vlak, en zal blijven evolueren onder haar inspirerende leiderschap.