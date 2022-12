Mario Joos biedt met ‘Elfenkruid & Co’ lactose- en glutenvrije producten aan in Roeselare

De 40-jarige Mario Joos opende vrijdagochtend langs de Ooststraat in Roeselare de deuren van zijn winkel ‘Elfenkruid & Co’. Daar verkoopt hij onder andere lactose-, gluten- en suikervrije snoepjes, koeken en pralines. “Door de allergieën van mijn partner ben ik op zoek gegaan naar een dergelijk aanbod en dat bleek er in België amper te zijn.”

Hij studeerde criminologie, maar werkte uiteindelijk daarna in een ziekenhuis en een bank. Nu geeft Mario Joos zijn leven een heel nieuwe wending. “Mijn partner kampt met verschillende allergieën waardoor hij noodgedwongen kiest voor lactose- en glutenvrije producten. Ik begon daarover wat op te zoeken en kwam tot de constatatie dat er slechts weinig groothandels in België zijn die dat aanbieden.”

Mario en zijn partner besloten twee jaar geleden een webshop op te richten en zo dergelijke producten te verkopen. “Dat bleek een succes. Vele klanten vroegen ook om staaltjes. Vaak stuurden we meer staaltjes op dan we bestellingen binnen kregen. Een fysieke winkel was dus nodig.”

In het pand waar vroeger Rituals huisde, opende Mario vrijdag de deuren van ‘Elfenkruid & Co’. In de winkel kunnen klanten terecht voor lekkernijen zoals pralines, koekjes en snoep. “We bieden zowel gewone pralines als suikervrije aan. Straks komen daar ook nog glutenvrije bij. We proberen een mix van normale en glutenvrije producten te verkopen. Zo hebben we bijvoorbeeld ook lekkere honing en thee.”

Elfenkruid & Co is telkens open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur.