Mario (43) en Vanessa (41) sluiten hun bekende bakkerij in Ichtegem na 11 jaar: “Gebrek aan goed personeel en onze kinderen hebben ons doen beslissen”

Elf jaar geleden openden Mario Hollevoet en Vanessa Geldhof hun eigen bakkerij in de Torhoutsebaan in Ichtegem, nu sluiten ze hun deuren voorgoed. Personeelsproblemen en meer vrije tijd willen doorbrengen met hun kinderen Niels (7) en Femke (16) liggen aan de basis van de beslissing. “We hebben het toch wat onderschat”, is het koppel eerlijk.

Vol goede moed begon het koppel in juli 2012 aan een bakkersavontuur op de drukke Torhoutsebaan. Bakkerij Hollevoet groeide uiteindelijk uit tot een goed draaiende zaak. Misschien iets te goed, want veel vrije tijd bleef er niet meer over.

Al zeggen Mario en Vanessa dankbaar te zijn voor iedereen die de voorbije elf jaar hun broodje ging kopen bij het koppel. Mario volgde een bakkersopleiding in Ter Groene Poorte in Brugge en ging daarna jaren aan de slag in een bakkerij, tot de opening van zijn eigen bakkerij.

“Het was de grote droom”, vertelt Mario. “En versta ons niet verkeerd: we hebben dit graag gedaan, hé. Onze vaste klanten zijn ook vrienden geworden. Als je dezelfde mensen telkens terugziet, dan creëer je een band. Net omwille van de locatie – vlot bereikbaar en langs een drukke baan – waren we de beste plaats om snel even te stoppen voor een broodje of ander lekkers.”

Hoge maandelijkse kosten

“Maar we hebben het misschien toch wat onderschat”, vervolgt Vanessa. “We hebben twee kinderen en die vragen ook heel veel van onze tijd. We merkten dat het alsmaar moeilijker werd om veel tijd met hen door te brengen en dat vinden we heel erg. Onze kinderen zijn alles voor ons en dus hebben we de beslissing gemaakt om in de toekomst veel meer tijd met hen door te brengen.”

Dat is echter niet de enige reden waarom het koppel hun schorten aan de haak hangen. “Personeel, he”, zegt Mario met een diepe zucht. “We hebben er wel wat gehad en telkens is de uitkomst dezelfde. Die jongere mensen werken gewoon niet meer graag, of toch niet met dezelfde ingesteldheid zoals wij die hadden op jonge leeftijd. Weekendwerk en vooral het nachtwerk schrikt hen af.”

“Onze kinderen zijn alles voor ons en we willen in de toekomst veel meer tijd met hen doorbrengen”

“De laatste twee weken stond ik alleen in het atelier en dat is zwaar. Haast ondoenbaar zelfs. Bovendien zijn de prijzen van de grondstoffen en van de energie dermate gestegen dat het erg moeilijk geworden is om het hoofd boven water te houden. De winkel draait goed, maar de maandelijkse kosten waren erg hoog.”

Overname door bakkerij Aernoudt

Voorlopig is er nog geen zicht op de toekomst. “We zien wel. Voorlopig hebben we nog geen idee wat we precies willen doen. Misschien ga ik terug in een bakkerij werken, of doe ik iets met chocolade, maar dan niet meer op zelfstandige basis. Dat is uitgesloten.”

“Eigenlijk kwam de beslissing ook totaal onverwacht. Pas toen de Oost-Vlaamse bakkerijgroep Aernoudt met een voorstel op de proppen kwam, hebben we de kans gegrepen. Aernoudt heeft ruim dertig winkels in Oost-Vlaanderen, maar wil nu uitbreiden richting onze provincie. Deze winkel zal vermoedelijk de eerste zijn die in het najaar van 2024 opent”, besluit het koppel.

Vaste klant Johan zal zijn wekelijks bezoek aan bakkerij Hollevoet alvast missen. “Ik kwam wekelijks mijn voorraad inslaan”, vertelt Johan. “Ik kwam hier graag. Er zijn al niet veel bakkers meer in de ruime regio. Maar ik heb alle begrip voor de beslissing van Mario en Vanessa. Ik moet nu op zoek naar een andere bakkerij waar ik mijn vers brood ga halen. Brood uit de supermarkt is niet aan mij besteed. Geef mij maar een warme bakker.”