Marijke Van de Sompele uit Ruddervoorde wordt CEO voor financieringsbureau The Harbour

Nieuw jaar, nieuwe CEO. Zo begint financieringsbureau The Harbour aan 2022. Voormalig Titeca-partner uit Ruddervoorde (West-Vlaanderen) Marijke Van de Sompele neemt de functie over van oprichter Aelbrecht Van Damme. Die laatste blijft aan boord in een meer ondersteunende rol. Van de Sompele zet de ambitie neer om The Harbour als de referentie voor financieringsadvies op de kaart te zetten en de kaap van 75 miljoen euro opgehaalde financiering te overschrijden.

The Harbour zet sinds zijn ontstaan in 2018 jaar na jaar sterke resultaten neer. Maandelijks vragen zo’n 50 tot 200 kmo’s hen om financiële begeleiding. Tussen 2018 en nu haalde het financieringsbureau al €47.689.580 op voor verschillende ondernemingen. Op drie jaar tijd groeide de start-up uit tot een kmo met 30 medewerkers en kantoren in Antwerpen, Gent en Roeselare. Dat laatstgenoemde kantoor hielp de van oorsprong Brugse Marijke Van de Sompele afgelopen jaar mee uit te bouwen.

Van de Sompele vervoegde het team van The Harbour eind 2019 en begeleidde als senior funding expert tientallen ondernemingen bij hun zoektocht naar financiering. Daarnaast was Van de Sompele mee verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de interne processen en ontwikkelde ze mee de knowhow van het bedrijf.

Voordien had ze een succesvolle carrière als ondernemersbankier bij BNP Paribas Fortis en als director corporate finance bij Titeca Accountancy, waar ze ook partner was. De expertise en ervaring van Van de Sompele overtuigden oprichters Aelbrecht Van Damme en Matthias Browaeys dat zij de meest geschikte persoon was om The Harbour verder aan te voeren.

“Uiteraard ben ik zeer vereerd dat Aelbrecht en Matthias mij het vertrouwen geven om de door hun opgerichte onderneming in goede banen te leiden. In 2021 hebben we veel geïnvesteerd in het klaarzetten van de organisatie. Nu is het zaak om The Harbour top of mind te maken bij groeibedrijven. We moeten alle financieringsoplossingen kénnen en de juiste oplossingen aan onze klanten aanbieden. Dit jaar willen we bovendien de kaap van 75 miljoen euro opgehaalde financiering overschrijden”, aldus Marijke Van de Sompele, nieuwe CEO van The Harbour.

Oprichters blijven betrokken

Matthias Browaeys en Aelbrecht Van Damme richtten in 2018 The Harbour op, enkele jaren nadat ze samen het crowdlendingplatform WinWinner uit de grond stampten. Voor beide bedrijven nam Aelbrecht Van Damme de rol van CEO op zich. Die functie legt hij nu voor beide bedrijven neer.

Bij WinWinner neemt Matthias Browaeys de functie van CEO officieel op. Hij nam al langer de dagelijkse leiding voor zijn rekening. Dat de oprichters geen leidinggevende rol meer spelen binnen de dagelijkse werking van The Harbour betekent niet dat ze het bedrijf loslaten. Browaeys en Van Damme blijven zetelen in de Raad van Bestuur. WinWinner en The Harbour blijven daardoor ook met elkaar verbonden. Vanuit zijn ondersteunende rol wil Van Damme die verbinding verder uitbouwen.

“We kennen Marijke ondertussen twee jaar en hebben het volste vertrouwen in haar. Marijke is doordrongen van de visie van The Harbour en heeft de leidinggevende capaciteiten én ervaring om The Harbour naar een volgend niveau te brengen. Doordat zij mijn uitvoerende rol overneemt, krijgt de ondernemer in mij opnieuw wat meer ademruimte om de businessmogelijkheden voor The Harbour, WinWinner en misschien zelfs nieuwe initiatieven te exploreren.”

“Als oprichters zijn we uiteraard sterk overtuigd dat we met WinWinner en The Harbour twee topbedrijven hebben neergezet voor financiële ondersteuning. Met de juiste leiding willen we de bedrijven alle kansen geven om verder te groeien”, besluit Aelbrecht Van Damme.