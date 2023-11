Marijke Slabbinck neemt Agence Vermeersch over

Marijke Slabbinck (42) neemt als gedreven onderneemster het roer in handen bij Agence Vermeersch in de Koningsstraat. Patrick Vermeersch laat zo zijn gerenommeerde vastgoedkantoor, opgericht in 1977, over in bekwame handen en de Oostendse vastgoedsector krijgt er een gedreven vrouwelijke entrepreneur bij. “De ideale woning vinden voor iedere klant, dat is wat me drijft”, vertelt Marijke enthousiast.

Marijke Slabbinck is een geboren onderneemster. In 2010 nam ze, samen met haar toenmalige partner, de bekende zaak Jan’s Café in de Van Iseghemlaan over. “De passie voor het ondernemen zit in mijn bloed. Dat was zo in 2010 en dat is nog steeds zo”, zegt Marijke. “Vandaag in een andere sector, maar eigenlijk komt het vaak op hetzelfde neer: steeds de beste service leveren voor iedere klant en dat met een glimlach.”

“De vastgoedsector is Marijke op het lijf geschreven”, vult Patrick Vermeersch aan. “Dat bleek al toen Marijke haar eerste stage deed in onze agence. Ondertussen heeft ze verder ervaring opgedaan en heeft ze de stiel onder de knie. Net daarom deed ik haar het voorstel om Agence Vermeersch over te nemen.” “Een aanbod dat ik enthousiast heb aangenomen”, aldus Marijke. “Werken in de vastgoedsector is een boeiende uitdaging. Een klant beschrijft wat hij of zij zoekt en dan is het aan jou als makelaar om een match te vinden: de ideale woning, een mooi tweede verblijf of een goede investering. Telkens als dat lukt, geeft dat een schitterend gevoel.”

Ook verhuur

Om Marijke up-to-date te brengen in de lopende dossiers, blijft Patrick nog een tijdje achter de schermen adviseren, maar de toekomst is ingezet en ziet er goed uit. “Agence Vermeersch is een referentie binnen de vastgoedsector aan de kust, bekend voor 46 jaar expertise en professioneel advies en zal dat blijven. Bovendien kiezen we voor groei: momenteel ligt de focus grotendeels op verkooop, daar zal in de toekomst ook verhuur bijkomen” besluit de kersverse, enthousiaste zaakvoerster. (HH)