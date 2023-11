Marifish.Inc vindt onderdak in gerenoveerde Oostendse vismijnsite

Vrijdagavond werd op de Oostendse vismijnsite de incubator Marifish. Inc vzw officieel geopend door minister voor de Visserij Hilde Crevits. Een incubator is een organisatie die meestal jonge bedrijven helpt opstarten en groeien door hen huisvesting, coaching en netwerking te bieden.

Zo worden bij Marifish.inc jonge starters begeleid om hun eerste stappen in de mari- en aquacultuur te zeten en een eigen bedrijf uit te bouwen. En plaats voor die plannen is er in Oostende alvast. De leegstaande vismijngebouwen waar tot vorig jaar onder meer Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) gehuisvest was, verwelkomen nu al te graag de start-up Oceanbites van Hendrik Bekaert en Sander Steenacker die het bankwezen ruilden en zich nu professioneel heroriënteren voor het duurzaam telen van zeewier in (zee)watertanks.

“Het is hoogstnodig dat we de visserijsector innoveren en verbreden als we Oostende als thuishaven van een deel van onze vloot willen behouden”, zegt Sylvie Becaus van de Vlaamse Visveiling en voorzitter van Marifish.Inc.

Ondergronds zeewater

De nood aan zeewater voor de beoogde aquacultuur haalt Marifish.Inc via een pijp 42 meter diep uit… de grond. Door de getijdenwerking wordt dit zilte nat daar twee keer per dag ‘ververst’. Straks wordt dit zeewater opgevangen in vijf nieuwe grote betonnen loodsen die gebouwd werden ter vervanging van de vorig jaar afgebroken vismijnhalle. De partners bij het project zijn VOKA, POM West-Vlaanderen, het European Food Centre waar de Vlaamse Visveiling onder ressorteert, en de UGent, het ILVO en het VLIZ.

Water naar land dragen

Eeuwenlang kende onze zeevisserij een eenrichtingsverkeer van zee naar wal. Met de innovatieve aqua- en maricultuur projecten zien we vandaag meer en meer visserijactiviteiten die zich volledig aan land ontwikkelen en anderzijds zeeboerderijen die ‘telen’ voor onze kust. Vroeger trok de visser naar zee, nu pompt de sector zeewater naar de wal. Sylvie Becaus: “Met projecten als Marifish.Inc proberen we de structurele achteruitgang van de sector het hoofd te bieden want de uitdagingen zijn groot: de vlootafslanking, de afnemende quota, het tekort aan vissers en ondernemers in de sector, oprukkende windmolenparken en de Brexit.”