Marie’s Happiness: authentieke kazen, bijpassende wijnen en lokale delicatessen

Marie-Astrid Gomez (43) opende op de hoek van de Koningin Elisabethstraat en de Generaal Eisenhowerstraat de zaak Marie’s Happiness. Naast een lekker en gevarieerd aanbod kazen kunt u er eveneens terecht voor fijne vleeswaren en allerhande delicatessen. “Toen ik vernam dat er een geschikt handelspand voor mijn nieuwe plannen te huur stond in Kuurne, heb ik geen minuut getwijfeld.”

Marie-Astrid is een goedlachse dame die werd geboren in Parijs, maar al snel verhuisde naar Zuid-Frankrijk, om later in Rijsel te komen wonen met haar ouders. Haar Nederlands accent laat je vermoeden dat ze Nederlandse is, maar niets is minder waar. Marie-Astrid komt echter uit een multicultureel gezin, gezien haar vader van Spaanse afkomst was en haar moeder Nederlandse. “Ondertussen woon ik al meer dan 20 jaar in België”, vertelt Marie-Astrid. “Ik woonde ook een tijdje in Kuurne. Toen ik vernam dat er een geschikt handelspand voor mijn nieuwe plannen te huur stond, heb ik geen minuut getwijfeld. Kuurne is immers een aangename gemeente met een goede mentaliteit”, vertelt ze.

Passie

Wie Marie’s Happiness een bezoekje brengt is alvast in goede handen, gezien Marie-Astrid graag al haar kennis ter beschikking stelt van haar klanten.

“Je kan hier terecht voor een lekker stuk kaas, en met veel plezier deel ik ook nog waar de kaas haar oorsprong heeft, en tal van andere weetjes”, gaat Marie-Astrid verder. “Kaas is mijn passie. Ik ben dan ook opgegroeid in Frankrijk, het mekka van de kazen (lacht). Daarnaast laat ik me ook bewust adviseren door een kaasmeester, zodat ik een zo uitgebreid mogelijk assortiment kan aanbieden aan mijn klanten. Wie op zoek is naar een passende wijn, is hier eveneens meer dan welkom. Maar daar houdt het niet op. Ik bied ook producten aan van kleinere ambachtelijke producenten, waaronder een gamma olijfolies uit Zuid-Frankrijk, kroketten en confituren gemaakt door iemand uit Kuurne, en balsamicoazijn die ik rechtstreeks laat importeren uit Italië. Ook voor kaas-, tapas- en dessertplanken voor feesten en recepties kan je hier terecht”, besluit de enthousiaste Marie-Astrid. (BRU)

Wie het volledige gamma van Marie’s Happiness wil ontdekken, is van maandag tot zaterdag welkom in de delicatessenzaak. Op maandag- en vrijdagvoormiddag is de zaak gesloten. Bestellen kan ook via www.marieshappiness.be.