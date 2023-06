Marie-Heleen opent tattoostudio boven barbier Gentlemen’s Corner

Ze staat vier dagen per week voor de klas in het Sint-Jozefscollege in Wervik, maar voortaan jaagt Marie-Heleen Pype (27) ook een andere passie na. In Izegem heeft ze net haar eigen tattoostudio Inkbarrel geopend.

Een betere combinatie valt moeilijk te vinden. Sinds zaterdag plaatst Marie-Heleen tattoos in haar eigen studio op de eerste verdieping van Gentlemen’s Corner, de barbierzaak die Mario Vercoillie er in 2018 opende. “Ik voel me hier inderdaad als een vis in het water”, glimlacht de jongedame. “Ik ben al langer gefascineerd door alles wat met tekenen te maken heeft. Als hobby maakte ik soms ook creaties op muren en andere grote oppervlakken. Ik volg al van kleins af tekenopleidingen om zo te groeien en mezelf te ontwikkelen. Ik studeerde af als leerkracht Beeld aan de lerarenopleiding,. Het grootste deel van de week geef ik lessen Beeld, Techniek en Elektronica aan de scholieren van het Sint-Jozefscollege in Wervik. Toch verloor ik mijn hobby daarbij nooit uit het oog.”

Passie

“Mijn passie voor tekenen en schilderen bracht me bij tatoeëren. Ik besloot een opleiding bij Syntra West in Gent te volgen. Die heb ik met succes afgerond en de voorbije 20 maanden kon ik al ervaring opdoen in een tattooshop in Ieper. Mijn droom om met een eigen tattoostudio te beginnen liet me echter niet los.”

Het resultaat is Inkbarrel, een gezellige studio in de Roeselaarsestraat 172 in Izegem. “Ik kwam op deze plek terecht omdat de broer van mijn vriend zijn haar bij Mario laat knippen”, legt Marie-Heleen uit. “Dit was precies wat ik zocht. Zowel de barbier als mijn tattoostudio zitten wat in hetzelfde genre en stralen toch wat stoerheid uit, dus ik vind ze perfect bij elkaar passen.” Ook Mario deelt die mening.

Uiterlijk

“Wie bij mij langs komt is vaak al bezig met zijn uiterlijk en dan is de link met tatoeages al eens vlugger gelegd. Op dat vlak delen we elkaars klantenbestand een beetje”, klinkt het. Als er iemand zijn baard laat trimmen is de interesse misschien gewekt om later een tattoo te plaatsen. Zo kan er een mooie wisselwerking ontstaan.”

Zelf zet Marie-Heleen het liefst fineline tattoos. “Dat zijn tatoeages die voornamelijk uit dunne, fijne lijnen bestaan. Ook bij mij prijken er wat tattoos op mijn lichaam, maar niet al te veel of speciaal. “ Of haar leerlingen ook weten dat hun juf na haar uren ook tattoos zet? “Ja, maar ze zijn daar niet echt mee bezig. Het staat wat los van elkaar en het is ook niet zo dat ik opzichtige tattoos heb. Mijn vriend daarentegen is het perfecte proefkonijn. Bij hem heb ik al wat meer tatoeages geplaatst (lacht).”