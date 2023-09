Mariasteen neemt deel aan Open Bedrijvendag: “Vooroordelen wegwerken”

Naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag neemt maatwerkbedrijf Mariasteen uit Gits dit jaar weer deel aan de Voka Open Bedrijvendag op zondag 1 oktober.

“Als maatwerkbedrijf vervullen wij een belangrijke maatschappelijke rol en blijven we het belangrijk vinden dat externen kunnen kennismaken met onze werking. Nog te vaak leeft de perceptie bij mensen dat maatwerkbedrijven vooral instaan voor eenvoudig repetitief werk maar niets is minder waar”, aldus Veroniek Vandenhende.

“Bezoekers aan de Open Bedrijvendag zullen die dag kunnen zien dat onze maatwerkers getalenteerde medewerkers zijn die met een goede begeleiding en aangepaste technologieën, hoogwaardige producten afleveren voor sectoren zoals de treinbouw, automotive, de verlichtingsindustrie en de bouwsector.”

1.095 werknemers

“Wat startte in 1963 als beschutte werkplaats met 25 werknemers is ondertussen uitgegroeid tot een groot maatwerkbedrijf met maar liefst 1.095 werknemers. De lokale opstart in de kelder van het kasteel Dominiek Savio is ondertussen een modern maatwerkbedrijf. We zijn gestart met het maken van orthopedische schoenen maar vandaag hebben we een metaal- en montageafdeling, een houtafdeling en een waaier aan externe diensten. We stellen ook een groot aantal medewerkers tewerk in de horeca.”

“Met onze drie vestigingen in Gits, Roeselare en Tielt bieden we dus veel tewerkstellingskansen aan mensen voor wie het net iets moeilijker is om op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te kunnen. Zo kun je zien hoe onze maatwerkers geholpen worden door bijvoorbeeld een co-bot, dat is een soort derde arm. Technologie en persoonlijke begeleiding zorgen ervoor dat mensen met een beperking er ook in slagen om schitterend werk af te leveren.”

“Wie langskomt op zondag 1 oktober krijgt niet enkel onze productie te zien maar kan ook kennismaken met onze externe diensten zoals de Groendienst, Poetslijn en Schilder & Klus. Bij afsluit trakteren we de bezoekers op een drankje”, besluit Veroniek Vandenhende.

(EVG)

De deuren van Mariasteen in de Bollestraat 21A in Hooglede zijn op zondag 1 oktober geopend van 10 tot 17 uur.