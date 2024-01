Maria (19) opent Dilara Beauty met traditionele ontharingstechnieken: “Epileren met touwtjes”

In de Langemeersstraat 53, vlak bij de Veemarkt, opende Maria Qnioun (19) haar eigen schoonheidssalon, Dilara Beauty. “Ik breng een unieke ervaring naar mijn klanten door gebruik te maken van traditionele ontharingstechnieken met een touwtje.”

Het pand van Dilara Beauty heeft voor Maria een speciale betekenis aangezien haar moeder hier vroeger vaak een kapsalon bezocht. “Als kind bracht ik hier vele uren door, wachtend op mijn moeder of spelend in de buurt. Een vriend van mijn neef merkte op dat het pand te huur stond en toen ging de bal snel aan het rollen om hier mijn eigen schoonheidssalon te openen in bijberoep.” Daarnaast werkt Maria als medewerker bij schoonheidswinkel Yves Rocher in Ieper, waar ze haar carrière begon als student. “Ik koos voor een hippe en strakke interieur die een uitnodigende sfeer uitstraalt waardoor klanten zich meteen thuis voelen.”

“Als kind leerde ik de traditionele ontharingstechnieken van mijn tante. Ik vond het boeiend om haar met touwtjes te zien epileren”

Marie trouwde in oktober 2023 met Ali. “Als we een dochtertje krijgen, dan wordt haar naam Dilara. Ik vind het een prachtige naam en wou alvast mijn eigen zaak vernoemen naar haar.” Bij Dilara Beauty kan je terecht voor gezichts- en keratinebehandelingen, evenals epilaties. “Zelfstandig ondernemen is voor mij een droom die uitkomt. Ik ben heel graag bezig met schoonheid. Als kind leerde ik de traditionele ontharingstechnieken van mijn tante. Ik vond het boeiend om haar met touwtjes te zien epileren. Sindsdien doe ik het voor heel mijn familie, nu ook voor mijn eigen klanten.”

Dilara Beauty biedt ook de mogelijkheid om jurken te huren vanaf 25 euro. © Dilara Beauty

Naast traditionele behandelingen biedt Dilara Beauty ook de mogelijkheid om jurken te huren vanaf 25 euro, geschikt voor verschillende gelegenheden. “Mijn salon is voor iedereen toegankelijk en ik biedt een diverse selectie aan jurken aan, inclusief kortere en gewaagdere stijlen”, benadrukt Maria. “Ook de parfums van Pinkscented_, authentieke parfum van Dubai, kan je bij mij aankopen.”