Margot Van Neste start babyspa in Meulebeke: “Alleen maar voordelen voor mama’s en baby’s”

Een nieuw jaar betekent voor sommigen de start van nieuwe plannen. Zo ook voor de Meulebeekse Margot Van Neste (24), die in het centrum van Meulebeke en meer bepaald Bertje Santensweg 2 van start gaat met Petileau.

“Petileau is een wellness waar je terecht kan voor een sessie babyspa, babymassages, zwangerschapsmassage en workshops”, aldus Margot Van Neste. “In de wellness verwelkomen we graag baby’s van twee weken tot en met acht maanden. Hierbij kunnen de ouders en baby in een intieme sfeer genieten van een ontspannende sessie babywellness of hydrotherapie. Bij hydrotherapie beweegt je baby met een drijfring gewichtloos in het warme water van een babyjacuzzi. Daarnaast hebben we ook nog de babymassage, wat toch een van de belangrijkste manieren is om de basisbehoefte aan lichamelijk contact tussen ouder en kind te bevredigen. Tijdens deze workshop leer ik deze technieken aan.”

Niet alleen de baby’s kunnen terecht bij Petileau. “Ook zwangere vrouwen kunnen zich laten verwennen met een deugddoende zwangerschapsmassage. Deze massages kunnen allerlei kwaaltjes verlichten. Het verhoogt ook je mentale gezondheid en verbetert je nachtrust, bloedcirculatie en weerstand.”

Ten slotte denkt Margot Van Neste ook aan het educatieve. “Maandelijks zullen er interactieve workshops en infosessies georganiseerd worden. Onder andere EHBO bij baby’s en kleine kinderen, borstvoeding, arbeid en bevalling… komen aan bod. Tijdens deze workshops bereiden we aanstaande ouders of grootouders voor op de komst van hun kleine spruit. Na elke infosessie krijgt iedereen een brochure mee naar huis.”

Madelief

De Meulebeekse is met Petileau niet aan haar proefstuk toe. “Van jongsaf aan ben ik gefascineerd door zwangerschap en geboorte. Na mijn studies ging ik meteen aan de slag als zelfstandig vroedvrouw. Uit ervaring weet ik dat baby’s zich in een warm bad volledig kunnen ontspannen en dit een positieve invloed heeft op verscheidene kwaaltjes maar ook op hun ontwikkeling. De vele voordelen voor zowel moeder en kind hebben mij overtuigd om deze grote stap te zetten. Enkele maanden geleden heb ik tevens met enkele collega-vroedvrouwen de praktijk Madelief opgericht.”

Ook kan Petileau een gamma producten aanbieden. “We zijn de trotse verdeler van Naïf-producten. Deze verzorgingsproducten bevatten alleen ingrediënten die de babyhuid echt nodig heeft in tegenstelling tot vele andere verzorgingsproducten voor baby’s. We kunnen dus ook geschenken aanbieden”, glimlacht Margot Van Neste.

“Ik ben telefonisch bereikbaar via 0472 96 97 36, via mail petileau@hotmail.com of via www.petileaumeulebeke.com. Tevens zijn we met Petileau terug te vinden op Facebook en Instagram”, aldus Margoit.

(KeMa)