Marc Van Ysacker (65) sluit lange carrière bij Christelijke Mutualiteit af: “Het kantoor is mijn tweede thuis”

Marc Van Ysacker (65) trok op 28 februari de deur van het CM-kantoor definitief achter zich dicht. Marc werkte in het kantoor in de Arme Klarenstraat in Roeselare, maar was vooral jarenlang het gezicht van CM Staden. Marc blijft wel politiek actief als gemeenteraadslid voor CD&V en stopt ook niet met stripotheek De Striptiest.

Marc Van Ysacker studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de KU Leuven. “Ik kwam pas op mijn 26ste op de arbeidsmarkt terecht omdat ik mijn eerste jaar moest overdoen en mijn thesis niet op tijd klaar raakte”, vertelt Marc. “Daarna volgden nog 10 maanden legerdienst. Ik was eerst bij het ACV aan de slag, maar kwam na een examen in dienst bij de Christelijke Mutualiteit. Ik kwam er op het juiste moment terecht omdat er net een plaatsje vrijkwam in het kantoor van Staden. Pol Beernaert stopte in 1985 en ik kon hem opvolgen. Die job bij de CM was het beste wat mij kon overkomen. Ik was als student en jongeling een verschrikkelijk verlegen kerel die de vrouwelijke studenten niet durfde aanspreken omdat ik aan ‘tomatitis’ leed. Als ik door een meisje werd aangesproken, voelde ik mijn kop warm en rood worden van kin tot kruin. Door mijn werk – de mensen kwamen toen nog naar het kantoor zonder afspraak – moest ik wel vrouwen aanspreken”, glimlacht Marc.

“Het werk in de CM is in al die jaren sterk geëvolueerd, maar de basis blijft altijd de dienstverlening”, weet Marc. “Aanvankelijk was dat gewoon de doktersbriefjes uitbetalen, maar later kwam daar meer en meer dossierbeheer bij, waarbij de nadruk meer kwam te liggen op het in orde brengen van de ziekteverzekering van mensen die door omstandigheden niet genoeg gewerkt hadden in de voorgaande jaren en daardoor niet meer in orde waren bij de CM. Die verandering van klemtoon leidde er ook toe dat er meer en meer op afspraak gewerkt werd. De laatste jaren werd meer nadruk gelegd op telefonische dienstverlening en e-mailverkeer. Corona heeft die evolutie nog versneld en het ziet er naar uit dat begin volgend jaar een aantal kleinere CM-kantoren – waaronder misschien ook Staden – zullen sluiten.” Marc werkte de laatste jaren deels van thuis uit, deels in het CM-kantoor in de Arme Klarenstraat in Roeselare en deels in het CM-kantoor in Staden. “Ik heb mijn werk altijd heel graag gedaan”, aldus Marc. “Het zal dan ook vreemd aanvoelen dat ik niet meer binnen zal kunnen in het CM-kantoor in Staden, want dat was een beetje mijn tweede thuis geworden.

Eerst opruimen

Nu ik met pensioen ben, zal het vullen van mijn dagen geen probleem zijn. Ik ben van plan de stripotheek uit te baten tot het niet meer lukt en blijf ook actief als gemeenteraadslid voor CD&V en als voorzitter van Beweging.net. Verder wil ik meer tijd maken om te fietsen. Andere plannen spreek ik voorlopig niet uit, want er is nogal wat opruimwerk te doen in mijn huis en dat zou eigenlijk voorrang moeten krijgen. Ik hoop vooral om nog lang gezond te blijven, want daarmee valt of staat alles”, besluit Marc. (Carl Bruneel)