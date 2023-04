Marc Feys lanceert pop-up met ‘back in time decorations’

In het pop-uphandelspand The Box in de Academiestraat 14 in Brugge, waar ondernemers een concept kunnen uittesten, runt Marc Feys nog de hele maand april ‘Back in time decorations’.

Marc is een getogen Roeselarenaar maar woont met zijn echtgenote Els Boudrez in Passendale. Als opkoper van inboedels en handelaar in brocante, curiosa en antiek, is hij echter vooral heel vaak op pad doorheen België en Frankrijk. “Ik had hier vorig jaar ook al een pop-up, maar toen moest ik dit pand nog delen met drie andere handelaars. Nu kreeg ik de kans om hier volledig mijn eigen ding te doen”, vertelt Marc. “Verzamelen doe ik al lang. Mijn vader verzamelde en restaureerde oldtimers en het was toen ook de gewoonte om bij de wagens en hun bouwjaar passende kledij te dragen. Daar ging ik toen samen met hem naar op zoek. Zo raakte ik steeds meer vertrouwd met de wereld van brocante- en antiekmarkten.”

Marc is garagist van opleiding en had vijfentwintig jaar lang een handel in tweedehandswagens, maar vintage, antiek en brocante hebben hem nooit losgelaten. “Ik ben nu 54 jaar en met deze tijdelijke winkel wil ik eens uittesten of het iets voor mij zou zijn om zelf permanent een winkel met brocante, vintage en curiosa te runnen. En tot nu toe valt het heel goed mee. Er wordt niet alleen gekeken maar gelukkig ook gekocht”, knipoogt hij. (PDV)

Meer info: marc.feys@skynet.be of 0475 43 58 35.