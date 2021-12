Mania-K uit Roeselare begon eind november al met kerstversiering: “Veel klanten zoeken de zon op tijdens eindejaarsperiode”

Ook de dames van Mania-K maken zich klaar voor de eindejaarsperiode en om hun klanten zo goed mogelijk te verwennen. Maar toch merken ook zij dat het koopgedrag van hun klanten een beetje veranderd is. De feestcollectie maakt plaats voor een resortcollectie.

Heidi Vandenabeele is de eigenaar van boetiek Mania-K en bijhorend Mania-K-café in het vroegere gebouw van de Nationale Bank in de Hendrik Consciencestraat. Ook de boetieks Liu Jo en 7 For All Mankind in de Delaerestraat zijn van haar. In totaal hebben de drie boetieks dertien medewerkers. Wij gingen eens de eindejaarssfeer opsnuiven in Mania-K.

Uitbesteed

“Of ik een eindejaarsmens ben?”, lacht Heidi. “Neen, eigenlijk niet in de strikte zin van het woord want ik heb niet veel tijd om te genieten van de eindejaarsperiode. Ik ben altijd aan het werk. Maar ik vind de eindejaarsperiode wel een zeer sfeervolle periode. Ik ben altijd de eerste om thuis een kerstboom te zetten én in de winkel.”

“Eind november is de kerstversiering al gestart in Mania-K. De mensen hebben daar nood aan, denk ik. Normaal versieren we vanaf begin december maar veel klanten vroegen al in november wanneer de kerstversiering zou komen. En dus zijn we vroeger beginnen versieren dan andere jaren.”

“Normaal bekommer ik me zelf om de de kerstversiering, maar dit jaar heb ik het overgelaten aan Laura Vandamme van Florals in de Delaerestraat. Dat is een jonge, beginnende Roeselaarse onderneemster die ook onze versiering heeft verwezenlijkt naar aanleiding van twintig jaar Mania-K.”

“Dat was zeer mooi gedaan en de commentaren waren dan ook lovend. Dus heb ik beslist om de kerstversiering dit jaar uit handen te geven. De winkel versieren is eigenlijk een grote hobby van mij maar ik heb dit dus voor het eerst in twintig jaar gedelegeerd. En ja, het voelt goed, ik zal dat meer moeten doen.” (lacht)

“Op het einde van ieder jaar brachten we inderdaad feestcollecties onder de aandacht. Maar die tijd is stilaan verdwenen. We merken de laatste jaren dat veel van onze klanten vaak eindejaar vieren op een zonnige bestemming in het buitenland. Dan denk ik aan eindejaarsfeesten in Dubai, Tenerife of Marbella. Zij kopen dan ook meer een mooie resort outfit voor die dagen omdat het er een beetje losser aan toe gaat dan op een réveillon in een feestzaal in onze streken. Laat ons zeggen dat we overgestapt zijn van een feestcollectie naar een resortcollectie op het einde van het jaar. De feestcollectie zit nu eigenlijk gedurende het hele jaar in onze collectie.”

Vrouwelijk en sexy

“Waar ik wel blij om ben, is het feit dat er opnieuw meer vraag is naar mooie vrouwelijke en sexy kledij. Twee jaar geleden en net voor corona was dat niet het geval. Het moest dan allemaal wijde kledij zijn, oversized ook en de dames droegen sneakers. Ze bleven toch thuis en als ze buiten kwamen, was het om te wandelen. Waarom moesten ze dan investeren in vrouwelijke kledij? Dit contemporary verhaal is grotendeels voorbij.”

“Ondanks de nieuwe coronagolf die nu bezig is, denken de meeste dames dat deze oorlog zal gewonnen worden. En de geschiedenis bewijst het: na een oorlog komt er meer kleur, meer durf in het straatbeeld. Dat is nu ook aan het gebeuren. Na de twee lockdowns is bijvoorbeeld de vraag naar hoge hakken enorm gestegen. En ook vrouwelijke, gecentreerde kledij en een mooie halsuitsnijding die de vrouw op haar mooist toont, is helemaal terug. Het is inderdaad allemaal een beetje bloter, een beetje korter, ja, ook bij de jeugd.”

Onzekere factoren

“Zelf heb ik nog geen plannen voor de eindejaarsfeesten. Zoals gezegd komt het werk op de eerste plaats. Nochtans noteer ik de laatste weken van het jaar altijd een grote V van ‘vrij’ in mijn agenda. (lacht) Maar meestal verdwijnt die V weer want er gebeurt meestal iets met die dagen waardoor ik geen vrije dagen kan nemen.”

“Bovendien blijft het nu ook een zeer onzekere factor met de corona-opflakkeringen. Zal er mogen gefeest worden en zal er mogen op reis gegaan worden? Hoeveel testen moeten er afgenomen worden vooraleer je ergens binnen mag? Dat zijn nu nog allemaal een beetje onzekere factoren.”

(PS)