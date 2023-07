Maldegemnaar lanceert eigen stokerij: “Lokale producten en duurzaamheid centraal”

Met Stokerij Snoeck heeft het Meetjesland er weer een lokale producent bij. Met zijn heerlijke likeur met honing uit Balgerhoeke, een eau de vie op basis van kersen uit Sint-Laureins en stevige brandy gemaakt van appels uit Lievegem komt stoker Diederik Snoeck (43) erg verrassend uit de hoek.

“Na heel wat ervaring te hebben opgedaan in de voedings- en drankenindustrie begon het te kriebelen om zelf iets te ondernemen in deze sector”, vertelt Diederik, die afkomstig is uit Maldegem maar momenteel in Aalter woont.

“Na mijn studies als ingenieur Biochemie-Brouwerijtechnologie volgde ik de afgelopen jaren verschillende opleidingen op het gebied van wijnbouw en distilleren. Uiteindelijk hebben mijn passie voor smaak en kwaliteit ertoe geleid dat ik in Eeklo begonnen ben met een eigen microstokerij.” Stokerij Snoeck brengt een eigen assortiment sterke dranken op de markt, waaronder een reeks eau de vies, fruitlikeuren, jenevers en gins. “Aangezien we ook aan productontwikkeling en loonstoken doen, kunnen naast particulieren ook horeca, bedrijven en verenigingen bij ons terecht voor eigen producten onder private label.

Korte keten

Bij Stokerij Snoeck staan duurzaamheid en lokaal ondernemerschap centraal. “We hanteren het principe van de korte keten, werken zoveel mogelijk met lokale grondstoffen en vinden het belangrijk dat onze leveranciers een eerlijke prijs krijgen voor hun producten”, gaat Diederik verder. “We halen zoveel mogelijk appels, kweeperen, frambozen, kersen, honing en granen uit eigen regio. Het merk Meetjesland is voor onze stokerij dan ook van groot belang. Om die reden hebben we ons ook aangesloten bij de coöperatie mmm… eetjesland. Stokerij Snoeck is geopend op zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur. “Binnenkort zullen onze producten ook te verkrijgen zijn bij enkele exclusieve verkooppunten en na de zomer komt er ook een webshop. Ook zijn we van plan om tastings en workshops te organiseren”, besluit Diederik. (MIWI)

Stokerij Snoeck Kunstdal 4F, Eeklo Telefoon + WhatsApp: +32 (0) 471 75 56 50 –info@stokerijsnoeck.be– http://www.stokerijsnoeck.be– Ook te volgen op Facebook en Instagram.