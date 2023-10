Maison Marsel blaast eerste kaarsje uit: “Nog veel ideeën”

Brunch- & ontmoetingshuis Maison Marsel uit Marke bestaat een jaar. Uitbaatster Nele Dhaene (40) viert dat met een herfstbrunch. Naast maandelijkse suikervrije brunches is er in het huis ook ruimte voor creatieve workshops en verjaardagsfeestjes.

Nele Dhaene had het pand van Maison Marsel zes jaar geleden gekocht, maar tot een jaar geleden verhuurde ze het huis. Toen het vrij kwam te staan, durfde Nele de sprong te wagen. “Ik had al lang de droom om een zaak te beginnen waarin ik mijn liefde voor voeding en creativiteit kon uiten. Met Maison Marsel is de creativiteit in overvloed aanwezig”, lacht Nele. Naast zaakvoerder van Maison Marsel is ze ook leerkracht zedenleer in basisschool De Wonderwijzer in Lauwe.

Workshops

De creativiteit is terug te vinden in de verschillende workshops die Maison Marsel organiseert. Zo leerden geïnteresseerden glazen maken uit wijnflessen en werden de beginselen van aromatherapie aangeleerd. Op 3 december volgt de volgende workshop waar liefhebbers aan de slag gaan met terrazzo. “Voor de workshops laat ik meestal iemand komen uit mijn netwerk, ik haal daar veel inspiratie uit. Zelf organiseer ik wel Open Naaiateliers, waarbij mensen met weinig tot geen kennis van naaien mogen langskomen met eender welke vraag of ambitie”, gaat Nele verder.

Voor alle kinderfeestjes en workshops legt Nele de focus op duurzaam materiaal en lokale producten. “Ik vind het belangrijk om spullen zo veel mogelijk te hergebruiken. Als leerkracht zedenleer ben ik automatisch ook een beetje verplicht om ethisch na te denken”, lacht ze. Daarbovenop denkt ze ook nog aan de gezondheid, want alle brunches die de uitbaatster voorziet zijn suikervrij. “Dat wil niet zeggen dat het smakeloos is natuurlijk. De brunch is gewoon op een alternatieve manier gezoet”, zegt Nele.

Brainstormen

Na een jaar heeft de creatieveling haar draai gevonden in Maison Marsel, maar ze blijft niet stilzitten. “Ik geniet daarvan om te blijven brainstormen over hoe ik kan evolueren. Niet alles slaat aan en dat is oké, maar ik heb nog veel ideeën. De toekomst van Maison Marsel ziet er goed uit”, sluit Nele af.

(Siel Vandorpe)