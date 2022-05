Maison Beau-D in Meulebeke maakt komaf met ongewenste haartjes

In maart ging de Meulebeekse Delphine Florin (30) van start als laserexperte in definitieve laserontharing. Onder de noemer Maison Beau-D is ze terug te vinden en via haar website kan er een behandeling worden ingepland.

Ik koos er bewust voor om mij te specialiseren als instituut en dit in definitieve laserontharing. Dit zowel voor vrouwen als mannen en voor vrijwel elke lichaamszone. Zelf vind ik expertise, professionaliteit en kwaliteitsvol werk een must. Door mij te specialiseren, kan ik aan deze eisen voldoen”, vertelt Delphine Florin.

Veilig en pijnloos

Bij haar activiteiten wordt ze bijgestaan door de Milesman compact Diodelaser. “Een goede experte werkt alleen maar met een goed toestel en daarom koos ik voor het juweeltje binnen de diodelasers. Er zijn uitgebreide klinische studies naar gedaan en deze mag dan ook als enige ontharingslaser van FDA de term permanente haarreductie voeren. In vergelijking met andere ontharingstechnieken werk ik veiliger, efficiënter, resultaatgericht en quasi pijnloos.”

De eerste stap in het traject is een intakegesprek. “Dit in combinatie met een huidanalyse. Zo kan ik voor elke klant een individueel behandelingsplan opstellen, met een persoonlijke aanpak voor de laserontharing. Na het behalen van mijn bachelor in het secundair: bio-esthetiek en haarzorg was het al snel duidelijk dat de liefde voor het vak alleen maar toenam.”

“Ik volgde diverse opleidingen, maakte kennis met de veelzijdigheid van het vak en besloot om naast mijn job in het onderwijs als laserexperte van start te gaan.”

Gratis testsessie

“Bij vragen of interesse kunnen de mensen steeds terecht op mijn website of sociale media. Hierop staan al mijn contactgegevens en sta ik met plezier klaar om vragen te beantwoorden. Wie twijfels heeft kan ook een gratis testsessie boeken. Dit is een infogesprek plus gratis testsessie om kennis te maken met de laser. Om mijn klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen, werk ik enkel op afspraak.”

Bij Maison Beau-D hoort alvast een passend motto. “Onder het motto One Life, One Body, One Skin wil ik de mensen die last hebben van ongewenste haargroei, ingegroeide haartjes of mensen die het gewoon beu zijn om te scheren of waxen weer doen stralen. Een tevreden klant zorgt voor een tevreden zaakvoerster”, besluit Delphine.

(KeMa)