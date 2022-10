Mainfreight vestigt zich op luchthaven Oostende-Brugge en huurt een loods van 4.520 m² bij Versluys Logistics

Logistieke dienstverlener Mainfreight vestigt zich op luchthaven Oostende-Brugge. Mainfreight is een wereldwijde logistieke dienstverlener die met vestigingen in Nieuw-Zeeland, Amerika, Australië, Azië en Europa kan terugvallen op een uniek wereldwijd netwerk.

In België is het bedrijf actief op zes locaties waaronder Oostende. In de stad aan zee is Mainfreight de voorbije jaren uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende bedrijven met een totale magazijnoppervlakte van meer dan 100.000 m² in het industriepark naast de A10 autosnelweg. Deze sterke lokale verankering zal nu verder uitgebreid worden met de huur van een bijkomende loods van 4.520 m² op de luchthaven. De loods zal gehuurd worden van Versluys Logistics, een recent opgerichte dochteronderneming van Versluys Groep. Versluys Logistics bouwt momenteel ook de eerste fase van het ‘Cargo Village’ warehouse-project op de luchthaven van Oostende.

Cargo Village fase 1a in uitvoering

Het Cargo Village warehouse-project wordt gerealiseerd door Versluys Logistics en omhelst de bouw van een moderne air-cargo-hub op de luchthaven Oostende-Brugge. De bouw van de eerste fase 1a bevindt zich reeds in een vergevorderd ruwbouwstadium en omvat de ontwikkeling van een logistiek warehousecomplex met een nuttige oppervlakte van meer dan 12.000 m². Gezien de uitzonderlijke locatie en de enorme logistieke opportuniteiten op de luchthaven van Oostende bevestigt Versluys Logistics in gesprek te zijn met verschillende geïnteresseerde internationale logistieke spelers.