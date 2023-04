Madame Croqu’o verhuist van hartje Heule naar Ring Kortrijk: “Samen schrijven aan een mooi nieuw hoofdstuk”

Zahra D’Haene (22) onderneemt grootse stappen. Haar horecazaak ‘Madame Croqu’o’ verhuist van het Lagaeplein in Heule naar Ring Kortrijk. De croques zullen vanaf begin juni in het hoekpand bij poort 2 te verkrijgen zijn.

Madame Croqu’o opende voor het eerst haar deuren op 5 april 2021 in Heule. Ze serveert er diverse soorten croques, bagels, slaatjes, soep en een waslijst aan desserts. Naast haar zaak beschikt de jonge onderneemster ook over een foodtruck. “De foodtruck ontstond als extra initiatief tijdens de coronacrisis en dat was meteen een schot in de roos”, vertelt Zahra.

De voorbije jaren verzorgde Madame Croqu’o tientallen privéfeesten van zowel grote als kleine groepen.

Nieuw hoofdstuk

Na twee jaar draaien, voelt de zaakvoerder dat het tijd is voor een volgende stap. “Ik draag Heule een warm hart toe, maar het is nu tijd om de andere kant van Preetjesmolen eens te gaan ontdekken”, knipoogt Zahra. De beslissing om te verhuizen viel enkele maanden geleden. “Net als andere ondernemers evalueer ik constant wat er goed loopt en wat er nog beter kan in mijn zaak. Ik heb het dan ook aangedurfd om groter te beginnen dromen”, vertelt de zaakvoerder.

Zahra trok met een bang hart naar Ring Kortrijk om te informeren naar de mogelijkheden. “Er volgde eigenlijk meteen een vlotte en fijne samenwerking tussen Ring Kortrijk & Madame Croqu’o. Hopelijk kunnen we samen schrijven aan een mooi nieuw hoofdstuk”, vult ze nog aan.

Verhuizen naar Ring Kortrijk brengt voordelen met zich mee. Zo heeft Zahra het gevoel dat de locatie beter zal aansluiten bij de visie van Madame Croqu’o. De jonge authentieke zaak focust zich vooral op een jong publiek dat nood heeft aan een snelle hap.“Sedert de vernieuwing van Ring Kortrijk is er meer centralisering van het publiek, waardoor het als horecazaak een ultieme gelegenheid is om je op zo’n locatie te vestigen. Daardoor denk ik dat we er echt iets moois van kunnen maken”, zegt Zahra.

Feestelijke opening

Het nieuwe pand ondergaat de komende weken een heuse transformatie. Nieuwe leidingen en tegels krijgen hun plaats en de kenmerken van Madame Croqu’o worden aangebracht voor een gezellige sfeer. De opening laat Zahra niet ongemerkt voorbijgaan. “Langs mijn kant komt er vanzelfsprekend een feestelijke opening. En als ik met Ring Kortrijk de handen in elkaar kan slaan, zal er zeker iets leuks op de planning komen te staan”, vertelt de zaakvoerster enthousiast.

Op de vraag of haar foodtruck ook een plaats krijgt in het nieuwe hoofdstuk, antwoordt Zahra volmondig ja. “Het verhaal van onze charmante truck is zeker nog niet uitvertelt”, lacht Zahra. (SV)