Madame Croqu’o opende in Ring Kortrijk

Naar aanleiding van het feest rond de nieuwe horecaterrassen op het evenementenplein van Ring Kortrijk, opende ook Madame Croqu’o, een nieuw en jong concept in Ring Kortrijk, van Heulenaar Zahra D’ Haene, die haar zaak runde in Heule zelf.

Madame Croqu’o opende de deuren in april 2021 aan het Lagaeplein. Zaakvoerder Zahra D’ Haene (22) serveerde er diverse soorten croques, bagels, slaatjes, soep en een waslijst aan desserts en had ook een succesvolle foodtruck. Zahra verzorgde ook privéfeesten. Zahra wilde echter iets nieuws doen. “Ondernemen zit al sinds mijn zestiende in het bloed. Als ondernemer hou ik in mijn zaak de vinger aan de pols wat goed loopt en wat beter kan. Natuurlijk droom ik ook van ‘groter’ worden. Een leeg pand in Ring Center trok mijn aandacht. Waarom? Met de vernieuwing van Ring Center Kortrijk komt er meer en meer volk, ook jonge mensen. Mijn zaak focust net op een jong publiek dat slechts tijd maakt voor een snelle hap. Het pand leek me een ideale toplocatie, naast het nieuwe evenementenplein en de grote parking”, vertelt Zahra. “Ik ben nog tijd en de tijd zat goed om het beste in mezelf naar boven te halen.”

Het nieuwe pand onderging de voorbije weken een heuse transformatie. “Een plaats met onze eigen kenmerken, inrichting en kleurgamma van ons logo. Het moet zorgen voor een gezellige sfeer.” Binnen zijn er 20 tafeltjes, een keuken en een sanitaire ruimte. Buiten is er plaats voor nog eens 15 à 20 tafeltjes op het terras. Madame Croqu’o is meer dan een croque. Een met gerookte kip, brie, gebakken spek of champignons kan perfect. Een bagel met avocado en gerookte zalm ook. We maken 15 verschillende variëteiten, ook veggie of vegan. Mijn eten is mijn passie. We hebben ook gekke koffies, gluten- en lactosevrije gebakjes en verse thee.”