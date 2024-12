Madame Cézanne vanaf heden te vinden in het prachtige historische pand in de Leiestraat

De populaire kledingwinkel Madame Cézanne van Sarah Dekimpe (43) heeft een nieuwe thuis gevonden in het historische pand aan de Leiestraat 3. Met de hulp van haar man Dimitri Lamaire (47) werd binnenin een unieke winkelervaring gecreëerd. “Bijna niemand wist van de verhuis, zelfs onze ouders niet,” vertelt Sarah.

Na zes jaar aan de Rijselsestraat werd de winkelruimte te krap. “Ik was al een tijdje weg van dit pand. Wat me vooral aanspreekt, is de patio met binnentuin en de historische elementen zoals de originele houten balken en de stenen bogen. Toen het weer beschikbaar kwam, greep ik mijn kans”, vertelt Sarah. De nieuwe locatie biedt ongeveer een derde meer oppervlakte dan de vorige winkel. Door een slimme inrichting met ronde hangbaren en schappen in de hoeken is de capaciteit zelfs verdubbeld.

Per kamer een concept

Elke kamer in de winkel heeft een eigen concept. Eén van de meest opvallende ruimtes is ‘Wolhalla’. “De naam verwijst naar Walhalla. Een spiegel vormt de poort naar het wolparadijs. De schappen zijn geïnspireerd door zonsopgang”, legt Dimitri uit. “De winkel zit vol fotogenieke hoekjes, zoals klapdeuren in de vorm van vlindervleugels. Vandaag draait alles om sociale media. Mensen zoeken plekjes voor selfies. Met deze details maken we Madame Cézanne echt ‘instaworthy’.”

Het “glazen straatje” in Madame Cézanne. © MD

De ruimte met de paskamers noemt Dimitri het ‘glazen straatje’. “Vanuit het paskotje heb je uitzicht op de tuin. Het nodigt uit tot reflectie. Met het idee van Adam en Eva, naakt in de natuur, laten we klanten stilstaan bij wat kleren eigenlijk betekenen.”

Wol als handelsmerk

Madame Cézanne wil dezelfde beleving aanbieden als een high-end winkel, maar met betaalbare kledij. “Ik heb iedere week nieuwe stuks. Chic et pas cher”, vertelt Sarah. De winkel trekt een breed publiek, van 12- tot 90-jarigen. “Ik vind het fantastisch dat oma’s en kleinkinderen samen naar onze winkel komen.”

“Wol is mijn handelsmerk, ik ben er zot van. Die produceren we trouwens zelf in Italië. We werken eraan om meer eigen productie op te zetten. Ik probeer ook echt op vraag aanbod te werken, zo vermijden we overschotten aan kledij.”