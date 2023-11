Macy Laevens maakt droom waar met eigen kapsalon

In de Mellestraat gaat binnenkort een nagelnieuw kapsalon open. Vanaf 4 december gaat voor Macy Laevens (26) met Salon Laevens een droom in vervulling. De voorbije zes jaar deed ze al ervaring op in een salon en ze werkte ook al twee jaar in bijberoep als zelfstandig kapster.

Met een eigen salon wordt Macy’s grote droom werkelijkheid. “Zelf ben ik al altijd gepassioneerd geweest door mijn vak. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen. Ik kan niet wachten om elke dag klanten te verwelkomen in mijn salon”, zegt Macy, die al haar hele leven in Heule woont. “De voorbije jaren deed ik al heel wat ervaring op in een ander salon en als zelfstandig kapster. Na lang wikken en wegen maak ik nu de grote sprong met mijn eigen kapsalon, Salon Laevens.”

Met een rugzakje van acht jaar ervaring begint ze zo aan haar grote avontuur.

Botox en extensions

Macy is gespecialiseerd in haar botox en extensions, maar alle geslachten en leeftijden zijn welkom in Salon Laevens. Ze kiest er heel bewust voor om alleen te werken in het salon. “Zo worden alle klanten steevast door dezelfde persoon verzorgd en kan ik altijd een gezellige babbel maken met de klanten.”

Het huis in de Mellestraat wordt nu nog omgebouwd. (JF)

Salon Laevens is, op zondag na, elke dag open. Een afspraak maken via https://salon-laevens.optios.net/