Maatwerkbedrijf WAAK uit Kuurne mag zich vanaf nu SDG Champion noemen. Deze award wordt uitgereikt aan bedrijven die voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

WAAK is het grootste maatwerkbedrijf van ons land en één van de grootste werkgevers van Zuid-West-Vlaanderen. Het bedrijf wordt voornamelijk geassocieerd met sociaal ondernemen, maar dat is slechts één deel van het verhaal, want WAAK gaat verder dan de meeste maatwerkbedrijven. WAAK zet namelijk al jaren sterk in op duurzaamheid en circulariteit. De duurzaamheidsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties vormen hierbij de leidraad. Het is een kader waaraan de eigen activiteiten bij WAAK worden afgetoetst.

Ontzettend fier

WAAK is een van de 28 Vlaamse laureaten. Tim Vannieuwenhuyse, algemeen directeur mocht dinsdag de prijs in ontvangst nemen van minister Jo Brouns. “Ik ben ontzettend fier dat WAAK hier als West-Vlaams bedrijf, tussen grote, internationale bedrijven zoals TVH, Volvo, Delaware en Daikin mag staan. Dit is een grote eer. WAAK wil graag pionieren en op die manier andere bedrijven triggeren en inspireren.”

Duurzaamheidsdoelstellingen

Om bedrijven te stimuleren om meer duurzaam te worden, reikt de VN jaarlijks de SDG Awards uit. In het verleden werd WAAK al een aantal keer ‘SDG Pioneer’, maar dit jaar stelde het maatwerkbedrijf zich kandidaat om ‘SDG Champion’ te worden. Dit is de overtreffende trap van ‘SDG Pioneer’. Voorwaarde om deze prijs in de wacht te kunnen slepen, is dat je als bedrijf moet voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. De nominatie van WAAK was afhankelijk van werkgeversorganisatie Voka, die het bedrijf aan een diepgaande doorlichting onderwierp. WAAK slaagde met vlag en wimpel. Zo werd het gebruik van Ocean Plastics (afval uit de oceaan dat tot plastic wordt herwerkt) voor het produceren van schoonmaakstelen en handgrepen, het recupereren van elastieken en plastic zakjes, het doorgedreven gebruik van natuurlijke bronnen, zoals regenwater en zonne-energie en ook vooral het refurbishen van Satellics ‘On Board Units’ (OBU’s) op veel bijval rekenen.

Tolkastjes hergebruiken

Dit laatste project is een voorbeeld van hoe economie, duurzaamheid en circulariteit hand in hand kunnen gaan. Zo moeten vrachtwagens vanaf 3,5 ton sinds 2016 tol betalen op onze wegen. De kilometerregistratie gebeurt via ‘On Board Units’ of tolkastjes van het bedrijf Satellic. Vroeger smeten de vrachtwagenbedrijven de OBU’s weg na gebruik, nu zorgen de medewerkers van WAAK ervoor dat ze, na de nodige controles en mits een aantal aanpassingen, opnieuw kunnen gebruikt worden. Zo spaart Satellic niet alleen veel geld uit maar dit komt ook het milieu en de afvalberg ten goede. (ADM)

Meer info: www.waak.be