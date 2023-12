Maatwerkbedrijf InterWest viert 55 jaar met nieuwe huisstijl: “Nieuw en krachtig logo symboliseert menselijke kant van ons verhaal”

Maatwerkbedrijf InterWest bestaat 55 jaar. “We evolueerden in aanpak, diensten en slagkracht. Onze huisstijl was dan ook aan vernieuwing toe”, klinkt het bij InterWest.

InterWest is een modern maatwerkbedrijf met 500 gemotiveerde medewerkers. “We combineren een hoge kwaliteit met maatschappelijke meerwaarde. Je kan bij ons terecht voor verpakkingsopdrachten, houtverwerking, assemblage en montage, mobiele teams, groendienst, schilder- en poetsdiensten.”

Nieuwe huisstijl

InterWest bestaat 55 jaar en heeft een nieuwe huisstijl ontwikkeld. “Een toegewijd marketingteam ontwikkelde een sterk logo, een nieuwe website en een bijhorende huisstijl. Professioneler, frisser en aantrekkelijker. In ons nieuwe logo zie je de high five. Het symboliseert de menselijke kant van ons verhaal. Een toewijding aan onze maatwerkers en een belofte aan onze klanten. Succes realiseren we samen. Het logo straalt bovendien samenwerking, betrokkenheid en goesting uit. Enkele van de waarden van InterWest.”

Het nieuwe logo van Interwest. © GF

“De zorgvuldig uitgekozen kleuren en de doordacht ontwikkelde look-and-feel verzekeren de herkenbaarheid van ons merk. Van visitekaartjes en briefpapier tot onze gloednieuwe website. We zetten de talenten van onze mensen in om oplossingen op maat te ontwikkelen. Door te investeren in dat talent, onze infrastructuur en nu dus ook onze communicatie zijn we een concurrentieel alternatief voor de reguliere arbeidsmarkt. Met ons sociaal engagement als kers op de taart”, geeft men nog mee.