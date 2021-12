Maatwerkbedrijf De Waak neemt intrek in historische hoeve Goed te Beaulieu

Het stadsbestuur heeft maatwerkbedrijf WAAK uit Kuurne gekozen als partner voor de uitbouw van de historische hoeve Goed te Beaulieu in Beveren-Leie. De bedoeling is om er een woonproject voor kwetsbare personen in onder te brengen.

De historische hoeve ligt pal naast de Leie, op een boogscheut van natuurgebied De Zavelput en de begraafplaats in de Sint-Jansstraat. Het landgoed is zo’n 25.000 vierkante meter groot en omvat weiland, een woning en enkele schuren en stallen. De geschiedenis van het Goed te Beaulieu gaat terug tot de vijfde of zesde eeuw, toen het dorp gesticht werd. Tot 1940 gold de omgeving van de hoeve als het centrum van Beveren-Leie, dankzij de – tijdens de Tweede Wereldoorlog platgebombardeerde – parochiekerk.

In 2016 slaagde de stad er na jaren onderhandelen in om de hoeve aan te kopen, voor net geen half miljoen euro.

Hoewel het stadsbestuur lang plannen had om er een bed & breakfast of een kinderboerderij met een horecazaak onder te brengen, stapte de CD&V-meerderheid vorig jaar af van dat idee. Er werd beslist om de zoektocht op te starten naar een organisatie die het beheer van de hoeve in handen kan nemen. Het resultaat is nu bekend. “Op basis van het verslag van een externe jury en op basis van een financiële analyse wordt Groep WAAK als bevoorrechte partner geselecteerd”, zegt schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V).

Plan van aanpak

WAAK uit Kuurne is met meer dan 2.000 werknemers één van de grootste werkgevers in Zuid-West-Vlaanderen. De groep stelt mensen tewerk die het op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk hebben. Behalve groenonderhoud en verpakkingswerk houdt WAAK zich onder meer bezig met assemblage, recyclage en metaalbewerking. Onder de koepel vallen meer dan 50 verschillende maatwerkbedrijven. In 2021 klokte de groep af om een omzet van 50 miljoen euro, wat een absoluut record is. Over de invulling van de beschermde hoeve bestaat nog geen duidelijkheid. “Samen gaan we een plan van aanpak opmaken. Het is wel al duidelijk dat WAAK zal instaan voor de volledige exploitatie van de hoeve, met respect voor de beschermde gebouwen”, zegt schepen Soens.

Eerder zag de stad de hoeve als een gedroomde locatie voor een zorgboerderij. “Met de nodige begeleiding kunnen de bewoners dan instaan voor een pluktuin of een traag café. De ligging langs de Leie maakt deze hoeve toeristisch erg interessant”, klonk het. (PNW)