Maatwerkbedrijf De Groene Kans op Open Bedrijvendag: “Wij bieden kansen aan wie moeilijk aan werk geraakt”

De Groene Kans neemt op zondag 1 oktober voor het eerst deel aan de Open Bedrijvendag. “We willen hiermee niet alleen zorgen voor een grotere naambekendheid, maar ook het publiek laten zien wat we hier doen en hoe, en nieuwe werknemers vinden”, zegt operationeel directeur Tijs Demyttenaere.

De Groene Kans is de roepnaam voor het samenwerkingsverband tussen De Groene Kans vzw en Werkperspectief vzw. De Groene Kans omvat afdelingen Groen, voeding, recreatie en werkperspectief, en begeleiding.

“De Groene Kans stelt als maatwerkbedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werk, Werkperspectief begeleidt als dienstverlener de werkzoekenden naar werk. Als maatwerkbedrijf zijn we in drie sectoren actief: de groen- en tuinbouwsector, in de horeca en recreatie, en als producent van biologische voeding”, vertelt Demyttenaere.

150 per jaar

“Werknemers binnen het maatwerkbedrijf kunnen niet of nog niet terecht op de reguliere arbeidsmarkt, maar met de nodige ondersteuning en begeleiding lukt het hen wel om een bepaalde job uit te oefenen. Wie nog niet klaar is voor een betaalde job, kan terecht in de arbeidszorg, waar arbeidsmatige activiteiten worden uitgevoerd in de tuinbouw. Ook hier ligt de focus op de stappen naar betaald werk. Werkperspectief begeleidt jaarlijks 150 werkzoekenden naar werk. Dat zijn vooral mensen die extra ondersteuning nodig hebben in hun zoektocht naar werk, door een gebrek aan ervaring, scholing, leeftijd, taal of door een arbeidshandicap.”

De Groene Kans vzw stelt over al haar afdelingen heen ruim 120 mensen te werk.

“De afdeling Groen biedt werk aan een tiental ploegen. Afdeling Voeding produceert bioconfituren en -siropen, afdeling recreatie op de hoeve van ‘t Land van Vlierbos en IJzerboomgaard baat een café, de kinderboerderij met landbouwdieren, en de zelfpluktuin van kleinfruit en bloemen uit. Bij ons kan men ook de Diksmuidebox aankopen: een goed gevulde geschenkbox met lokale producten, voor 20, 30 of 45 euro per box.”

Een voorbeeld zijn

“We geloven dat een job mensen vooruithelpt in het leven. Niet enkel financieel. Het geeft ook een boost aan de eigenwaarde: mensen voelen zich nuttig, horen erbij. Daarom wil De Groene Kans ook mensen die moeilijk aan werk raken een kans bieden. Daarnaast willen we ook onze naam eer aandoen en milieubewust ondernemen. Niet enkel qua aanbod van diensten en producten, maar ook binnen de onderneming wil De Groene Kans een voorbeeld zijn.”

Wat kan men op Open Bedrijvendag zien bij De Groene Kans?

“Wat je zeker niet mag missen, is de volledige rondleiding, over een traject van ongeveer 2,5 kilometer, met een duurtijd van ongeveer een uur. Starten doen we aan de loods van De Groene Kans, IJzerdijk 45. Er wordt doorheen alle afdelingen gegaan, men ontmoet er de werknemers en maakt kennis met de activiteiten. Voor de kleinsten zijn er een springkasteel, de kinderzoektocht en de kinderboerderij. Er worden 500 goodie bags verdeeld, het bladblazerparcours en de kruiwagenrace (met gewone en elektrische kruiwagens) zullen zeker voor heel wat pret zorgen, tal van standen van onze partners – waaronder de VDAB, de provincie West-Vlaanderen en Regionaal Landschap – staan klaar om alle vragen te beantwoorden, en uiteraard zijn er de lekkere hapjes en drankjes in ons café op het einde van de rondleiding.”

De Groene Kans zoekt nog enkele leden voor de samentuin, en wie werk zoekt kan er solliciteren. (ACK)

Open Bedrijvendag De Groene Kans, zondag 1 oktober, 10-17 uur, IJzerdijk 45, Diksmuide. Parkeren op parking IJzertoren, van daar te voet wegwijzers volgen. Goed bereikbaar met fiets of openbaar vervoer.