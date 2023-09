Maaltijdwinkel van Bon’Ap opent de deuren in Diksmuide

Woensdagmorgen om 8.30 uur opende in Diksmuide de nieuwe maaltijdwinkel van Bon’Ap in het pand waar vroeger Brantano was.

Het is een nette, ruime winkel met veel lichtinval. “We spelen vooral in op maaltijden, de snelle hap, buffetten, vers brood, charcuterie en kaas en een ruim assortiment diepvries”, vertelt winkelverantwoordelijke Lins Van Eeckhoutte. “Het is ook de bedoeling dat wie een barbecue wil doen hier alles vindt van houtskool over vlees tot sausjes en slaatjes. En wie hier een dagschotel koopt, kan deze ook opeten in onze eethoek. Iedere dag bereiden we die dagschotel in ons open atelier. Zo kunnen de klanten zien waar aan hun voedsel wordt gewerkt.”

Bon’Ap werkt samen met Buurtslagers. De winkel is rolstoeltoegankelijk en van de 22 parkeerplaatsen zijn er twee voorbehouden voor mindervaliden. Al meteen bij de opening om 8.30 uur waren een twintigtal klanten in de winkel die allen vol lof waren over de ruimte, netheid en het aanbod.