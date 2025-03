Maak kennis met de 21 West-Vlaamse bedrijven in de defensiesector: van onderwaterdrones tot kogelwerende vesten

Te land, ter zee of in de lucht: West-Vlaamse bedrijven spelen een sleutelrol in elke tak van de defensiesector. Of het nu gaat om een nieuwe gevechtsuitrusting, extra gepantserde voertuigen of de training van vliegtuigpiloten: het leger kan voor alles in deze provincie terecht. Een overzicht.

NV Advionics

Waar: Oostkamp

Wat: Producent van radar- en communicatietechnologie voor de luchtvaart en maritieme sector.

Sinds: Jaren ’60.

Personeel: 200.





Barco (Control Rooms)

Waar: Kortrijk

Wat: Ontwikkeling van software, control rooms en grote videowalls.

Sinds: 1934.

Personeel: 1.250.





BMT Aerospace International

Waar: Oostkamp

Wat: Ontwikkeling en productie van hoogtechnologische luchtvaartonderdelen.

Sinds: 2003.

Personeel: 115.





BO-Solutions NV

Waar: Roeselare

Wat: Productie van hoogwaardige precisie-onderdelen.

Sinds: 1989.

Personeel: 30.





GEOxyz fungeert als de ‘landmeter en bewakingsagent van de zeebodem. © GEOxyz

C-Mec Kortrijk NV

Waar: Kortrijk

Wat: Metaalbewerking- en productie, waaronder opbergrekken voor nucleair afval.

Sinds: 2007.

Personeel: 115.





Connect Group

Waar: Ieper.

Wat: Ontwikkeling en productie van hard- en software voor defensie en luchtvaart.

Sinds: 1995.

Personeel: 95





dotOcean NV

Waar: Brugge.

Wat: Software-ontwikkeling en automatisatie voor de maritieme sector.

Sinds: 2008.

Personeel: 37.





e-Bo Enterprises

Waar: Ieper.

Wat: Specialist in IT-technologie en beveiliging.

Sinds: 2000.

Personeel: 73.





Exail Robotics

Waar: Moeskroen/Oostende.

Wat: Specialist in mijnbestrijding met drones, zowel op land als onder water.

Sinds: 2019.

Personeel: 90.





Falcon Tactical Solutions

Waar: Beernem

Wat: Leverancier van veiligheidsapparatuur, van kogelvrije vesten tot holsters en riemen.

Sinds: 1994.

Personeel: 1.





Flanders Ship Repair

Waar: Zeebrugge.

Wat: Scheepsreparatie en -onderhoud.

Sinds: 1999.

Personeel: 17.





GEOxyz

Waar: Zwevegem.

Wat: Hydrografisch, geofysisch en topografisch locatie-onderzoek, met onder meer onderwaterdrones.

Sinds: 1998.

Personeel: 700.





Luxaviation

Waar: Wevelgem.

Wat: Privé-luchtvaartmaatschappij die onder meer de militaire staf vervoert, twee Falcon-vliegtuigen leaset en beheert en piloten traint.

Sinds: 1964.

Personeel: 150.





Luxaviation leaset twee Falcon-vliegtuigen om piloten te trainen. © Tom Brinckman

LVD Group

Waar: Wevelgem.

Wat: Staalbewerking, onder meer voor vliegtuigen en wapensystemen.

Sinds: 1952.

Personeel: 381.





Mol Cy

Waar: Staden.

Wat: Assemblage van gepantserde voertuigen.

Sinds: 1944.

Personeel: 280.





NHV Group

Waar: Oostende.

Wat: Helikopterbedrijf, met ook opleiding en onderhoud.

Sinds: 1997.

Personeel: 450 wereldwijd.





NiniX Technologies

Waar: Brugge.

Wat: Hoogtechnologische machinebouw.

Sinds: 2001.

Personeel: 30.





Qmatex BV

Waar: Deerlijk.

Wat: Weefmachines voor hoogwaardig textiel zoals het bekende Kevlar.

Sinds: 2015.

Personeel: 7.





ScioTeq

Waar: Kortrijk.

Wat: Beeldschermen voor in o.a. tanks, vliegtuigen, dronebesturing en luchtafweersystemen.

Sinds: Was tot 2014 onderdeel van Barco.

Personeel: 400.





Seyntex

Waar: Tielt/Aalter.

Wat: Productie van gevechtskledij en kogelvrije vesten over tenten tot rugzakken.

Sinds: 1908.

Personeel: 32, 1.200 wereldwijd.





Sioen Industries

Waar: Ardooie.

Wat: Productie van beschermende kledij.

Sinds: 1907.

Personeel: 380 in Ardooie, 4.500 wereldwijd.

(door Laurens Kindt & Philippe Verhaest)