Maaike van Roots 33 kijkt uit naar de Batjes: “Hopelijk is het weer over de koppen lopen”

Nadat Maaike Houthoofd (34) eind 2022 haar showroom Roots 33 opende in het Hoogleedse gehucht Sleihage duurde het niet lang vooraleer ze de stap naar het centrum van Roeselare zette. Uiteindelijk opende ze begin april een fysieke winkel in de Noordstraat, waarbij er vooral meer zichtbaarheid is naar de klanten toe.

“Voor mij is dit nu een heel andere situatie in vergelijking met de showroom in Sleihage”, opent Maaike het gesprek. “De locatie was daar veel moeilijker te bereiken, dus toevallige passanten had ik er niet. Hier in het centrum van Roeselare is dat wel het geval.”

Roots 33 staat voor een mix van kunst, opvallende nieuwe objecten en antiek. “Zelf geef ik er de termen oldies, newbies en arties aan”, gaat Maaike voort. “De oldies zijn oude meubelen die ik opwaardeer, de newbies zijn handgemaakte en ecologische decoratiematerialen en de arties zijn kunst. Naast de producten die ik aanbied, organiseer ik ook nog workshops en evenementen in de winkel. Die vinden dan plaats na sluiting of op zondag.”

Familiaal gevoel

Ondertussen is Maaike al zo’n twee maanden actief in de Noordstraat en heeft ze zich de verhuizing nog geen seconde beklaagd. “Zo heb ik heel goede contacten met de andere winkels en dat geeft me wel een familiaal gevoel. Het is hier gewoon leuk vertoeven en zelf geniet ik er ook wel eens van om te shoppen in Roeselare.”

“Uiteraard valt de leegstand wel wat op, maar ik denk dat iedere shoppingstad hier momenteel wel mee te maken heeft. Maar mij hoor je niet klagen. We blijven ons amuseren, zeker nu de Batjes voor de deur staan.”

Eerste Batjes als handelaar

Als vrouw van de streek en opgegroeid in Roeselare staat het laatste weekend van juni altijd met stip aangeduid in Maaikes agenda. Dit jaar zal dat wel voor het eerst als handelaar zijn. “Bij de Batjes denk ik vooral aan amusement, ambiance, veel volk en koopjes. Maar wat het voor mij betekent als handelaar kan ik moeilijk voorspellen. Uiteraard besef ik wel dat het drukker zal zijn dan op andere dagen. Ik herinner me nog van vroeger dat het bij momenten echt wel over de koppen lopen is. Hopelijk is dat dit jaar opnieuw zo.”

Als trouwe bezoeker vreest Maaike er wel voor dat ze dit jaar geen tijd zal hebben om haar ronde te doen. “Maar hopelijk kan iemand me even aflossen in de shop”, besluit Maaike, die ook nog meegeeft dat Roots 33 ook op maandag 26 juni uitzonderlijk een volledige dag geopend zal zijn. In die week zal de winkel dan wel op een andere dag uitzonderlijk gesloten zijn.

Info:roots33.com