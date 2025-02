Maaike sluit in april de deuren van haar interieurzaak Roots 33 in Roeselare

Maaike Houthoofd sluit in april haar zaak Roots 33 langs de Noordstraat. Twee jaar lang konden klanten er terecht voor leuke interieuritems. “Maar het voorbije jaar was wel lastig. Roots 33 blijft wel nog bestaan, maar binnen een andere tak. Ik keer terug naar mijn roots.”

Maaike Houthoofd (35) startte drie jaar geleden in een loods op het gehucht Sleihage Roots 33 op. “Maar al snel volgde de verhuizing naar de Noordstraat, pal in het centrum van Roeselare. Ik kreeg onmiddellijk heel wat positieve commentaren en klanten vonden vlot de weg naar mijn zaak.”

In Roots 33 verkoopt Maaike unieke interieurobjecten, waarbij ook tal van items die ze zelf heeft gemaakt. Maaike ging ook in zee met Atelier Rebul. Die producten kregen een plaatsje vooraan de zaak. “Ik bouwde een trouw, vast cliënteel op.”

Uitverkoop

Het voorbije jaar merkte Maaike echter dat er minder volk de weg naar haar winkel vond. “Het slechte weer of de huidige economische gang van zaken? 2024 was een moeilijk jaar. Dat hoor ik ook van andere collega’s.”

Met pijn in het hart sluit Maaike in april de deuren van haar zaak. Deze week is ze gestart met een uitverkoop. “Het grootste deel van de items verkoop ik aan vijftig procent, de producten van Atelier Rebul en grotere meubels staan aan dertig procent.”

Na de sluiting in Roeselare keert Maaike nog even terug de loods in Sleihage waar er nog een uitverkoop volgt. Ook de webshop blijft nog een tijdlang online.

Evenementen en bedrijven aankleden

Roots 33 verdwijnt dan wel uit het Roeselaarse straatbeeld, maar Maaike zet haar werk wel nog onder die naam verder. “Maar dan wel onder een andere tak. Ik keer terug naar mijn roots. De voorbije periode kreeg ik heel wat aanvragen om evenementen en bedrijven aan te kleden, hetgeen ik al in het verleden deed. Ik heb mijn droom om een winkel te runnen nagestreefd, maar bouw nu vol enthousiasme verder aan een volgende stap.”

