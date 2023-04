Maaike (34) opent conceptstore Roots 33 in Roeselare: “Uitstekend adresje voor arties, newbies en oldies”

De 34-jarige Ledegemse Maaike Houthoofd opent aanstaande zaterdag langs de Noordstraat in Roeselare de deuren van haar nieuwe winkel Roots 33. In het pand waar vroeger Dille & Kamille en Europabank huisde brengt ze een mix van kunst, opvallende nieuwe objecten en antiek. “Voor arties, newbies en oldies is dit een uitstekend adresje”, aldus Maaike.

Op het Hoogleedse gehucht Sleihage opende Maaike Houthoofd eind vorig jaar de deuren van haar showroom Roots 33. “Van jongs af aan ben ik erg creatief en geïnteresseerd in antiek en unieke items. Zo schuimde ik al verschillende rommelmarkten af op zoek naar bijvoorbeeld meubeltjes om te restaureren.” Dat doet Maaike momenteel al een tijdje in haar loods op Sleihage. “Maar met mijn showroom was ik op zoek naar meer zichtbaarheid. Ik ben dan ook blij dat ik hier, pal in het centrum, kan starten.

Arties, newbies en oldies

Een mix van arties, newbies en oldies. Zo noemt Maaike hetgeen er allemaal in Roots 33 te zien is. “Zowel mijn eigen kunstwerken als die van vrienden verkoop ik hier. Daarnaast vind je hier tal van toffe interieurobjecten. Daarnaast hou ik er enorm van om oude items een tweede leven te geven. Zo zullen klanten hier tal van leuke meubeltjes aantreffen die ik onder handen heb genomen.”

Maaike wil haar passie voor restaureren ook doorgeven en denkt er aan om in de toekomst workshops te organiseren.

Roots 33 opent aanstaande zaterdag de deuren. “Via een aanlokkelijk interieur probeer ik van buiten naar binnen een fantasiewereld te creëren.” Die klanten zullen in de toekomst ook in een klein bargedeelte kunnen genieten van een drankje. Meer informatie omtrent de winkel is te vinden via www.roots33.com of via de Instagrampagina roots33_conceptstore.