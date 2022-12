Maaike (33) opent unieke conceptstore en webshop: “Met Roots33 wil ik mensen inspireren met originele of handgemaakte interieurobjecten”

Langs de Diksmuidesteenweg op de grens tussen Hooglede, Roeselare en Staden bevindt zich sinds kort een nieuwe showroom. Maaike Houthoofd (33) uit Ledegem brengt in Roots33 een verfrissende mix van diverse originele objecten en woonstijlen. “In een strak modern interieur kan een antiek object een extra vibe geven.”

“Roots33 is gegroeid uit mijn liefde voor originele decoratieobjecten, antieke interieurparels en objecten waar ik zelf nog een creatieve twist aan kan geven”, vertelt Maaike Houthoofd. Met haar nieuwe conceptstore wil ze tonen hoe combinaties van oud en nieuw, klassiek en gedurfd extra vibes kunnen geven aan een interieur. “Hoe een bepaald object extra punch in huis kan brengen of een oude kast nieuw leven kan krijgen en terug haar plaats vindt in een interieur. Het is die mix die ik spannend vind.”

Maaike werkte de voorbije jaren als marketeer, maar wekte vooral haar passie tot leven als interieurstyliste in bijberoep. “Eigenlijk leerde ik zodra ik de schoolbanken had verlaten met mijn handen werken en begon ik zelf dingen te ontwerpen. Stapsgewijs schaafde ik mijn vaardigheden bij door dingen op te pikken van mensen die een bepaalde ambacht echt in de vingers hebben.”

Newbies, Oldies en Arties

In haar vrije tijd trekt ze vaak de baan op. “Ik hou van de zoektocht naar originele nieuwe objecten of dingen die ik een nieuw leven kan inblazen door ze te herstellen of door er iets creatiefs mee te doen. Dat is dan ook wat ik wil brengen in mijn showroom en op mijn webshop.”

De creatieve duizendpoot zal er zowel “Newbies, Oldies en Arties” aanbieden. “’Newbies’ zijn nieuwe interieurproducten die artiesten met de hand hebben gemaakt en die slechts in beperkte oplage worden verkocht. ‘Oldies’ zijn antieke en tweedehandsobjecten die ik zelf herstel of restaureer naar hun originele staat. Dat doe ik trouwens ook op aanvraag.”

“In mijn collectie ‘Arties’ breng ik mijn eigen creaties of vorm ik interieurobjecten om tot een ander object. Zo maakte ik bijvoorbeeld van een oude geluidskoffer een nieuwe salontafel op wieltjes of durf ik oude objecten omvormen tot iets hip door creatief te zijn met verf en andere materialen.”

Andere stijlen

Maaike mikt met haar conceptstore Roots33 op een divers publiek. “Hier vindt men een mix van veel zaken. Ik probeer industrieel, bohemien en design samen te brengen en een aanbod te brengen waar iedereen iets in kan vinden of waar ze net eens iets anders durven kiezen. Mensen denken te vaak dat ze een bepaalde stijl hebben en snuisteren daardoor niet in andere stijlen. Maar geloof mij, in een strak modern interieur kan een antiek object een extra vibe geven. Dat hoop ik met Roots33 ook te kunnen tonen.”