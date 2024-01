M. Moret, een van oudste souvenirwinkels van Brugge, stopt ermee: “Er waren te veel kosten aan”

Nog tot 28 februari houdt souvenirwinkel M. Moret, op de hoek van de Markt en de Vlamingstraat in Brugge, grote uitverkoop. Dan is het er na meer dan negentig jaar onherroepelijk mee gedaan. “We hebben het pand verkocht. Er waren te veel kosten aan”, zegt uitbater van de derde generatie Fréderic Goetinck-Moret (46).

Het was Michel Goetinck-Moret, de grootvader van de huidige uitbater, die begin jaren 30 met de zaak van start ging. “Hij verkocht aanvankelijk vooral zogenaamde faux bijoux, minder dure juweeltjes. Maar vanaf de jaren 50 wijzigde het aanbod naar de klassieke souvenirs”, weet Fréderic. “Dat had natuurlijk veel te maken met het steeds sterker opkomende toerisme. Hij paste zich aan de wensen van het publiek aan.” Ook de ouders van Fréderic stapten in de zaak en vormden zo de tweede generatie. Zij zagen het echte massatoerisme zich ontwikkelen en verkochten dan ook t-shirts, petjes, beeldjes, miniatuurtjes en andere leuke hebbedingen die naar Brugge verwijzen.

Aanbod uitgebreid

In 2002 startte de derde generatie met Fréderic Goetinck-Moret als uitbater. Hij zou de zaak jarenlang runnen samen met zijn partner Annesofie Janssens. In de coronacrisis, toen het toerisme in elkaar stuikte, stuurden ze het aanbod gevoelig bij. De typisch toeristische souvenirs werden terug geschroefd en er kwamen meer hedendaagse geschenken en gebruiksvoorwerpen in de plaats, zoals mooie bestekkensets, zogenaamde multitools, potloden en pennen, drinkbekers, cocktailshakers, trendy rugzakken en zelfs lederwaren.

“Het toerisme is nu wel hersteld, maar toch zijn we dat aanbod blijven behouden. Het pand is helaas sterk verouderd en om op lange termijn verder te doen zouden we er erg zwaar in moeten investeren. Dat zagen we niet zitten. Intussen is het pand verkocht aan een investeerder. Wat er precies mee zal gebeuren, weet ik niet. Intussen loopt de uitverkoop heel vlot. Wat ik zelf na de stopzetting ga doen, weet ik ook nog niet zeker, maar ik denk erover om opnieuw te gaan studeren. Wellicht wordt het dan informatica”, geeft Frédric nog mee.