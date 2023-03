Lynn Derickx opent eerste pilatesstudio in de Westhoek

Lynn Derickx (32) opende haar eerste pilatesstudio in de Monnikhoekstraat in Veurne. Daarmee is het ook meteen de eerste studio in de Westhoek. “Als je hier na mijn lessen buiten komt, wil ik dat de mensen het gevoel hebben dat ze iets bijgeleerd hebben over hun eigen lichaam”, zegt Lynn.

Lynn Derickx uit De Panne rolde in de pilateswereld door haar overbelaste heupen tijdens haar twintiger jaren. “Ik vond het nooit echt belangrijk om lenig te zijn. Tijdens mijn studententijd in Gent ben ik begonnen met crossfit. Maar aangezien ik geen lichaamsbesef had, kreeg ik na een tijdje problemen met mijn schouders en heupen. Mijn dokter zei: ‘Doe verder zoals je nu bezig bent en ik zie je binnen de 5 jaar voor een heupoperatie.’ Daar schrok ik toen als jonge twintiger wel van. Ik besloot toen een kinesist te raadplegen en hij raadde me pilates aan, om zo lichaamsbesef te krijgen. Maar ook ik was ervan overtuigd dat het iets voor ballerina’s was. Tot ik tijdens een hike in Australië niet weg kon van de pijn en ik de dag nadien in één van de vele pilatesstudio’s stond. De pijn ging weg”, zegt Lynn.

In Australië is pilates niet meer uit het straatbeeld weg te denken. “Gezien de betere marketing in dat land is het een lagere drempel om te beginnen met pilates, waardoor je zin krijgt om het eens te proberen. Dit was ook bij mij het geval, want ik besloot toen om mijn koppigheid aan de kant te zetten en het toch eens te proberen. Toen ik in een studio in Sydney ben langs geweest is de bal zo aan het rollen gegaan.”

Lesgeven

Lynn wou ook het lesgeven onder de knie krijgen. “Ik wou al snel andere mensen helpen, op een manier dat het ook mij geholpen heeft. Voor mij was het dus de perfecte locatie om er mijn opleiding te volgen en ervaring op te doen. Eenmaal ik mijn diploma’s had, ben ik beginnen lesgeven in studio’s in Perth en Melbourne. Toen ik in juni vorig jaar terugkeerde naar België, ben ik in augustus begonnen met lesgeven op verschillende locaties, zoals in dans- of gevechtsportzalen in de regio van Veurne en De Panne. Met veel geluk mocht ik op een bepaald moment gebruikmaken van de locatie in de Monnikhoekstraat in Veurne, waardoor ik sinds kort in mijn eigen studio lessen kan geven.”

Volgens Lynn is pilates toegankelijk voor iedereen, zolang je de mindset hebt om je eigen lichaam beter te leren kennen. “Ben je man of vrouw, klein of groot, dat doet er niet toe. Pilates is voor iedereen. Eenmaal je je lichaam beter hebt leren kennen kun je op een gezonde manier leren bewegen en op die manier je eigen lat verder leggen. Je bent hier enkel en alleen voor jezelf en je werkt naar eigen potentieel. Zijn er probleempunten, dan gaan we er ook naar handelen.”

Groepslessen

In de studio kan je terecht voor twee soorten groepslessen: op de mat of op de reformer, een toestel met veren. “We bieden ook privélessen of small group sessies aan waarbij we gebruikmaken van alle toestellen (reformer, chair, ladder barrel, trapeze table,…). Ben je beginner of gevorderde, een student of behoor je tot de 60-70 plussers: onze deur staat voor iedereen open. Wat vaststaat is dat als je hier buiten komt, wil ik dat de mensen het gevoel hebben dat ze iets bijgeleerd hebben over hun eigen lichaam”, aldus Lynn. (DM)