Luxueus de Leie op in Kortrijk met nieuw bootbedrijf Cruize 46

Kortrijk, de Leie en meteen ook de brede regio leren kennen vanuit een ander perspectief? Dit alles met een snuifje luxe en een overdosis aan comfort? Maak kennis met Cruize 46, het nieuwe project van Joran Olieux (32) en Mathieu Algoet (35).

Een bootje huren om de Leie op en af te varen? Het is geen nieuw gegeven en ook al jaar en dag een succesnummer in Kortrijk en omstreken. Het recept is bekend en lijkt wel onaantastbaar, een absoluut succesnummer bij mooi weer. Laat het dan ook over aan twee ondernemers, vergezeld van een flinke dosis lef, om het idee van een klassevolle toets te voorzien.

Joran Olieux en Mathieu Algoet, twee kerels uit de streek, kennen de Leie als hun eigen binnenzak en zagen meteen ook een unieke opportuniteit. “We zijn vanzelfsprekend bootliefhebbers en hebben zelf al geruime tijd een boot waarmee we over de Leie varen”, lacht het duo.

“We zagen dan ook vanaf de eerste rij hoe het verhuren van kleine bootjes een waar succesnummer is. Van vrijgezellenfeestjes tot minifuiven op een klein binnenschip? Je kon er eigenlijk altijd wel voor in Kortrijk terecht. Vanaf diezelfde rij merkten we ook op dat er toch nog één onderdeel ontbrak en laat dat nu net het deel zijn waar wij zijn opgesprongen.”

Geen braspartijen

Het duo trok de geldbeurs open en investeerde in twee gloednieuwe klassevolle boten. “Het kleinste exemplaar is voorbestemd om te huren en er zelf mee het water op te gaan. Na een korte inleiding kan iedereen er eigenlijk mee varen. En je krijgt een modern exemplaar, compleet met alle mogelijke comfort. Dan hebben we ook een groter exemplaar dat je enkel met een schipper kan huren. Ideaal voor mensen die op zoek zijn naar dat tikkeltje meer.

Heerlijk varen over de Leie, zonder je zorgen te hoeven maken over al de rest? Cruize 46 staat er voor garant. Voor braspartijen zijn mensen bij ons aan het verkeerde adres, voor een trip waarbij comfort en luxe de norm zijn des te meer.” (CL)

Meer info op de site.