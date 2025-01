Lunch Garden wil helft eigen personeel aan boord houden: nog geen duidelijkheid over West-Vlaamse vestigingen

De failliete restaurantketen Lunch Garden, die met een nieuwe aandeelhouder een doorstart wil maken, zou ongeveer de helft van het eigen personeel – een 300-tal van zowat 600 mensen – aan boord willen houden. Dat heeft Stephan Brouwers, de CEO van Lunch Garden, maandagochtend gezegd aan Belga. Over het personeel van de verzelfstandigde restaurants is nog geen duidelijkheid. In onze provincie telt Lunch Garden drie vestigingen: Brugge, Sint-Eloois-Vijve en Kortrijk. Of zij een doorstart zullen maken, is niet duidelijk op dit moment.

Maandagnamiddag zitten de nieuwe aandeelhouder, de Antwerpse investeringsmaatschappij CIM Capital, en de curator samen. Er zou een doorstart komen voor 42 van de 62 restaurants. “We zitten in de laatste rechte lijn naar een akkoord tussen curator en investeerder”, zegt Brouwers. “Voor meer duidelijkheid is het dus nog te vroeg, maar het is wel onze expliciete intentie om eerst ons personeel in te lichten.”

Concept behouden

De CEO geeft aan dat het de bedoeling van de investeerder is om het concept van Lunch Garden te behouden en een doorstart te maken met de levensvatbare activiteiten. “De investeerder is ervan overtuigd om de unieke positie van Lunch Garden op de Belgische markt voort te zetten.”

De restaurantketen heeft naar eigen zeggen “uitdagende” jaren achter de rug. De verplichte sluitingen tijdens de coronapandemie hadden een “diepgaande financiële impact die nog steeds voelbaar is”. Bepaalde vestigingen trokken de prestaties van de hele keten naar beneden, en de kosten stegen door hoge inflatie en indexeringen. Er was de voorbije twee jaar wel “een positieve trend in de omzet en operationele winst”, maar “die bleek onvoldoende om de noodzakelijke investeringen te dragen”, aldus Lunch Garden. Daardoor moest aandeelhouder ICG geld blijven injecteren, en dat was niet langer houdbaar.

Lunch Garden hoopt de doorstart zo snel mogelijk te realiseren, “mogelijk vandaag al”. In onze provincie telt Lunch Garden drie vestigingen: Brugge, Sint-Eloois-Vijve en Kortrijk. Of zij een doorstart zullen maken, is niet duidelijk op dit moment.